Fue un hecho menor riña entre militares y municipales, dice alcalde

El alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, consideró que la disputa, captada en video por ciudadanos, entre efectivos militares y policías municipales, fue un "hecho menor".



Confirmó que en el lugar había elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina en su día franco y que se suscitó un "connato de riña".



Expresó que estaban "en el malecón como lo hacemos todas las familias sudcalifornianas. Son de los nuevos elementos que están llegando a la ciudad de La Paz, hubo un incidente porque uno de los elementos, uno, hay que decirlo había más de 50, empezó a molestar al turismo e intervino la policía municipal. Se le intentó detener y se generó un connato de riña", comentó.



Afirmó que se puso en contacto con autoridades militares, quienes aseguraron habría sanciones disciplinarias.



"Me dicen que fue detenido y entregado a autoridades competentes quienes establecerán sanciones disciplinarias. No es un asunto mayor. Vamos a cuidar que se respete la dignidad de los policías y he sido informado que, con la seriedad que caracteriza a la Tercera Zona Militar y la Zona Naval, me han dicho que se podrán los correctivos y no volverán a suceder estos hechos", finalizó.