Enfrentaría César Duarte proceso en libertad: Segob

MÉXICO.- Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que de las 15 órdenes de aprehensión que hay en contra de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, al menos 12 se refieren a delitos considerados no graves y por eso no ha sido enviado a México.



“Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador César Duarte, son delitos que por la propia ley son delitos no graves, es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal, lo podría enfrentar en libertad”, comentó.



El funcionario precisó que esto significa que “la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento”.



Asimismo, Navarrete Prida informó que al menos 12 solicitudes de extradición en contra de Duarte han sido entregadas a las autoridades estadounidenses.



“De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el Gobierno de Chihuahua. Se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición”, expresó.



El gobierno que encabeza Javier Corral, acusó al ex gobernador por desviación de al menos 200 millones de pesos del patrimonio del estado.