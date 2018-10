Nunca escuché de 'El Sureño' en caso de mi hija: Nelson Vargas

Ciudad de México.- Luego de que ayer se diera a conocer la detención de Felipe ‘N’, alías El Sureño, presunto líder de Los Rojos, en Guerrero, el empresario Nelsol Vargas aseguró que en el expediente sobre el plagio y asesinato de su hija Silvia en 2007 no se menciona a este sujeto y que no fue detenido por esta investigación.



En entrevista con Francisco Zea, en Imagen Televisión, explicó que de acuerdo con documentos de las autoridades al sospechoso no se le implica en el caso de su hija, quien fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 por integrantes de Los Rojos.





No lo tengo registrado (a Felipe ‘N’); nunca había escuchado este nombre. Conozco el expediente perfectamente y no menciona a Silvita en ese documento, menciona que es un integrante de Los Rojos que fue detenido, pero no menciona que es por el caso de Silvita”, aseveró.





De acuerdo con las autoridades, la noche del domingo fue detenido en California El Sureño por autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).El sospechoso es acusado de secuestro en Guerrero, entidad en la que el grupo delictivo Los Rojos es señalado por delincuencia organizada, tráfico y producción de droga, extorsión y secuestro.Ante esta situación, Nelson Vargas urgió investigar al detenido para saber si éste tiene alguna relación con la familia Ortiz González, de la que hay tres detenidos por el caso de su hija.“(No tengo información de que este sujeto estuviera relacionado en el caso), pero sí sabemos que es un secuestrador y un delincuente. Que lo investiguen y que vean si está ligado a la banda de los Ortiz González, porque no quieren ir a las audiencias porque ‘es muy temprano’, ‘hace frío’… y por lo mismo el juez no hace nada para exigir que estén en las audiencias y para que se sentencie a estos delincuentes”, comentó.