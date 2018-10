No vamos a hacer acuerdos con capos de la droga: AMLO

Ciudad Victoria.- Durante los meses que corren de la etapa de transición, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya recibido emisarios del crimen organizado y, aclaró, que en su gobierno no habrá acuerdos con los capos de la droga.



Durante una rueda de prensa conjunta con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, López Obrador fue cuestionado por la prensa si durante la etapa de transición ha recibido emisarios del crimen organizado o su equipo de transición ha tenido mensajes de los capos de la droga para hacer acuerdos.



El presidente electo enfatizó que no, y respondió: "debe de quedar claro que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza". El político de Tabasco se comprometió a trabajar en conjunto con el gobierno de Tamaulipas.