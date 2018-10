Pide en La Haya investigar a Duarte por crímenes de lesa humanidad

Ciudad de México.- El senador Samuel García (MC) entregó en la sede de la Corte Penal Internacional de La Haya, el exhorto aprobado en el Senado, en el cual se solicita al organismo internacional llevar a cabo la investigación por crímenes de lesa humanidad contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ya que durante su gestión se suministraron 70 mil pruebas de VIH falsas.



El senador por Nuevo León se encuentra en Europa donde participa una sesión de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Ginebra, Suiza, por lo que se trasladó a La Haya, Holanda, a entregar el punto de acuerdo.



En un comunicado, García Sepúlveda aseguró que el punto de acuerdo fue "congelado" en la Secretaría de Gobernación, es decir, no lo envió; el legislador de Movimiento Ciudadano viajó a La Haya a entregarlo personalmente en la Oficialía del organismo.



"Acudimos a entregar el exhorto que enviamos desde el Senado. Me confirmaron hoy que no han recibido nada. Ese exhorto que el Senado envió de urgente resolución está congelado en la Secretaría de Gobernación con Navarrete Prida. De ese tamaño es la colusión y el amarre de Javier Duarte con el Gobierno Federal", comentó.



En el documento del 25 de septiembre, la Cámara Alta solicita a la Corte llevar a cabo la investigación del expediente del caso que fue denunciado hace un año por el senador Samuel García.



"El 25 de septiembre, de manera histórica, le pedimos a la Corte Penal Internacional que en virtud de que no vemos voluntad del estado mexicano contra Javier Duarte, interviniera", dijo.