Nada yucateco 59 kilómetros a 10 centígrados para cruzar Canal de la Mancha

Ciudad de México.- El nadador Carlos Franco regresó a Yucatán luego de cumplir su sueño; cruzar nadando, en aguas abiertas, el Canal de la Mancha que divide el sur de Inglaterra y el norte de Francia. Él es el primer yucateco y el mexicano número 31 en lograr tal hazaña.



"Me voy enterado que soy el 31 mexicano y la primera persona de la península en realizarlo, oriundo de Yucatán, orgulloso de mi estado como siempre lo he dicho, y que nada más 1960 personas en el mundo lo han realizado”, comentó Franco en entrevista para Excélsior.



Aunque el recorrido es de 33.5 kilómetros, Carlos Franco nadó 59 kilómetros en aguas abiertas a causa del fuerte oleaje; estuvo a 10 grados centígrados y después de 15 horas, ocho minutos y 45 segundos, llegó a la ciudad francesa de Calais para completar así la travesía.



El cúmulo de emociones que se vive en el Canal de la Mancha se ponen a flor de piel. En lo personal, yo me aferré a Dios y a creer en que lo que estaba haciendo, no había vuelta atrás; íbamos a terminar con éxito y la verdad, mi fe fue muy grande, mi preparación fue enorme, mi motivación, mi familia nunca dejó de pasar por mi mente y mi mente funcionó como debía de funcionar para poder pasar esta travesía “, narra Franco, emocionado.



México se enorgullece de tus logros: Peña Nieto a nadador que cruzó los Siete Mares



Los médicos le recomendaron descansar para tener una recuperación plena, luego del enorme esfuerzo realizado. Franco ahora se prepara para conseguir nuevos retos y va por la ‘Triple Corona’, que incluye el cruce de Manhattan, en Nueva York y el de Catalina, en California.



A las tres travesías se le denomina la Triple Corona de aguas abiertas a nivel mundial, es uno de los máximos galardones que puede aspirar un nadador de aguas abiertas, hicimos el más emblemático, el menos concurrido por la dificultad que se tiene, lo que sigue es vencer esas nuevas emociones, vivirlas y transmitir en cada nado, mensajes de motivación a toda la gente que nos está siguiendo”, comentó.



Carlos Franco espera ser ejemplo para jóvenes, en hacer cosas sanas y cumplir los sueños.



Al llegar a Yucatán, el nadador recibió reconocimientos de las autoridades, en tanto el alcalde de Mérida, Renán Barrera, reconoció su valentía y de poner el nombre de Yucatán en alto.