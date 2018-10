Niña narra abuso sexual en kínder: 'Nos hacía meternos lapices'

Este es el testimonio de una niña víctima de presunta agresión sexual en un kínder de la #GAM. La familia dice que han intentado denunciar en el MP de su alcaldía, pero no les quieren tomar su declaración pic.twitter.com/W31Ou74oel



— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 18 de octubre de 2018

Ciudad de México- Una niña de cinco años de edad narró a Imagen Noticias que Ramón ‘N’ presunto agresor sexual del kínder Marcelino de Champagnat en la alcaldía de Gustavo A. Madero ‘tocaba sus partes’ y los obligaba a introducirse lápices."Me toca mi parte, acá y acá”, narró la menor cuando su abuela, Yolanda Pelagio le preguntó cómo es que este hombre la tocaba.Yolanda Pelagio y su hija Lizbeth, madre de la menor de cinco años acudieron a la protesta que realizaron el pasado martes los padres de familia del jardín de niños en la calle Loreto Favela, ello en apoyo a las víctimas de este presunto abusador sexual. Hasta ese momento no sabían que la pequeña también habría sido víctima de este sujeto.Localizable, presunto violador de kínder; aún no hay orden de aprehensiónLa abuela y madre de la menor aseguraron que comenzaron a notar algunas actitudes extrañas en la menor desde hace nueve días"Llegaba varias veces rosada de su parte. Le echaba pomadita y eso y no se le quitaba. Ella hubo un tiempo en el que agarró y se abría de piernas y se metía lápices en su parte y aquí hay varias declaraciones que dicen que hacía que se metieran lápices en su parte las mujeres”, indicó la madre de la menor.En tanto que la abuela comentó “Que le hacía así (tocando su cabeza), le agarraba así (tocando sus hombros), al último le agarraba sus pechitos y al último su colita. entonces mi nieta y entonces que luego los quería hacer que se metieran lápices en sus partes”.Lizbeth y Yolanda indicaron que fue el pasado martes en la noche cuando al ver la foto de Ramón ‘N’ la menor reaccionó y contó a su abuela lo que este hombre le habría hecho, quien sería identificado como ‘El Calavera”.Ofrece Congreso CDMX ayuda a padres por abusos en kínderLa familia de la menor decidió denunciar, pero las autoridades del Ministerio Público de Gustavo A. Madero se negaron a atenderlos."El día de ayer yo fui a la GAM 3 a levantar mi denuncia para que la viera un médico legista a mi niña, pero me dijeron que ya no estaba que, porque ya la carpeta se había cerrado que porque ya iba para la PGR”, indicó la madre de la menor.