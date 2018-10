Se esfuma presunto agresor de niños del kínder Marcelino de Champagnat

Ciudad de México.- Padres de los niños presuntamente abusados sexualmente por Ramón “N”, un empleado administrativo del kínder Marcelino de Champagnat, ubicado en la alcaldía de Gustavo A. Madero, acudieron a una reunión con el procurador capitalino, Edmundo Garrido; la Fiscal de Delitos Sexuales de la PGJ local y personal de la Fiscalía de delitos Sexuales de la PGR.



Al término de la reunión dos madres de familia informaron que tendrían una junta con los demás padres para informarles lo ocurrido en la reunión.



Estephanie Macías, madre de uno de los menores, dijo que les explicaron la importancia de elaborar los dictámenes periciales, ya que hasta ahora no se han hecho, y así poder confirmar el abuso sexual y obtener una orden de aprehensión en contra del trabajador de la Secretaría de Educación Pública identificado como Ramón “N”, quien se encuentra prófugo.



"Hasta ahorita no hay personas detenidas y nos dijo (el procurador) que también es por eso el apoyo que nos están brindando, para que se acelere el proceso y ya no tenga que pasar más tiempo, en cuanto haya un proceso terminado y se confirme que hubo el abuso es suficiente para que se gire la orden de aprehensión”.



Una de las menores, de 5 años, que presuntamente fue víctima de abuso, narró “me tocaba mi parte y acá y acá. Le estábamos diciendo malo”, reveló ayer Imagen de la Noche, con Ciro Gómez Leyva.



Por su parte, Fabiola Monterrubio, otra de las madres afectadas, agradeció la atención brindada por las autoridades locales.



"El procurador y todas las autoridades ya nos dieron prioridad, ya nos atendieron, nos gustaría primero compartir la información (con los padres de familia que no acudieron a la reunión)”.



Conchita, abuela de uno de lo niños afectados, estuvo manifestándose con una pancarta durante la reunión que sostuvo su hija con las autoridades de la PGJ local, dijo que la actitud de su nieto coincide con la de otros niños afectados. Explicó que fue llevado con médicos particulares y posteriormente con las autoridades, quienes determinarán si tiene afectaciones.



Por su parte, la procuraduría capitalina informó a los padres de familia que recabó 21 entrevistas de padres de las víctimas, dio intervención al área victimal y les asignó asesor jurídico, al tiempo que se giraron las medidas de protección para los menores.



Edmundo Garrido les explicó a los padres de familia que, por razones de competencia, el expediente fue remitido el martes por la noche a la PGR donde continuarán las investigaciones. La PGJ obtuvo de la SEP la documentación que acredita que el funcionario señalado es un servidor público federal y la escuela es pública federal.





Este es el testimonio de una niña víctima de presunta agresión sexual en un kínder de la #GAM. La familia dice que han intentado denunciar en el MP de su alcaldía, pero no les quieren tomar su declaración pic.twitter.com/W31Ou74oel



— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 18 de octubre de 2018

Desde el inicio de la indagatoria, la Procuraduría llevó a cabo dos reuniones con las víctimas colaterales y con representantes del Gobierno capitalino y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).Durante la reunión la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR, Adriana Lizárraga González, se comprometió a retomar y dar continuidad inmediata a las diligencias iniciadas por la PGJ local.A través de un comunicado, la SEP informó que solicitó a la Procuraduría General de Justicia actuar conforme ante los hechos denunciados en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, así como agilizar las investigaciones.-Con información de Lilián Hernández y Marcos Muedano.