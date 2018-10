'Ahora salimos a robar con miedo', dice supuesto ladrón en video

Ciudad de México.- Después de que salieran en internet teorías aterradoras sobre una posible caída de YouTube ocasionada por videos de reptilianos, vuelve a aparecer otra joya que seguro incomodará a más de uno.



A través de redes sociales comenzó a circular un video en el cual un supuesto ratero se queja de la inseguridad que representa su "trabajo", pues asegura que las personas han ideado formas de engañarlos e incluso que los están matando.



En poco más de un minuto, el sujeto, quien porta un paliacate para cubrir su rostro, pide apoyo al gobierno para que brinde mejores condiciones para desempeñar su labor.



"No sé si han visto, pero nos están matando", inicia el hombre en el video. "Nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno; la gente ya no se espanta como antes, uno sale a robar y la p**che genta ya trae dos celulares, el chido y un p**che chicharrón".





“Ahora el ratero sale con miedo”



Esta presunta rata pide apoyo al gobierno ante los linchamientos.#México pic.twitter.com/07KfcDfdHV



"Nosotros no tenemos ni seguro, ni prestaciones, y nos están dando en la m*dre; tenemos que curarnos con agua y sal", continúa el sujeto. "Solamente pedimos seguridad para trabajar, ya no puede esto seguir así; ahora el ratero sale a robar con miedo"Aunque a todas luces parece tratarse de una broma, usuarios de redes sociales mostraron reacciones diversas, pues consideran que no se debe jugar con estos temas tan delicados, sobre todo, ante el clima de inseguridad que estamos viviendo.Después de ver esto comenzamos a perder la fe en la humanidad, y nos damos cuenta que el truco del segundo celular cada vez es menos efectivo.