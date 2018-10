Cae exsecretario de Aguascalientes

Aguascalientes- El exsecretario de Finanzas del Estado, Raúl Cuadra García, fue detenido hoy por elementos de la Fiscalía General de Aguascalientes en Puerto Vallarta, Jalisco.



El exfuncionario estatal fue colaborador cercano del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat.



Cuadra García está acusado de peculado y ejercicio indebido de la función pública, proceso penal que también enfrentó el ex Mandatario.



Ambos son señalados de ser presuntos responsables de provocar un quebranto al Gobierno del Estado por 17 millones de pesos.



El exgobernador ya fue detenido en el 2015 y sentenciado a una pena de 6 años y 9 meses de prisión.



Sin embargo, otros ex servidores públicos aún enfrentan procesos penales.



Cuadra García se encontraba prófugo y fue detenido al llegar a un hotel en Puerto Vallarta.



Agentes de la Fiscalía le mostraron una orden de aprehensión en su contra y lo trasladaron a Aguascalientes.



La Fiscalía anunció una conferencia de prensa esta noche para dar a conocer los pormenores.



Entre las presuntas irregularidades en las que estaría involucrado se encuentra la compra simulada por 13.8 millones de pesos, de un tomógrafo con recursos del erario.



También está señalado de participar en la venta de terrenos, propiedad del Estado, a sobreprecio, lo que habría causa un daño patrimonial al Gobierno.



Por estos presuntos actos de corrupción también ha sido procesado penalmente David Cisneros Castro, ex subsecretario de Promoción y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec).



Así como Jaime Santos Landín, ex director General Jurídico de la Secretaría de Gestión e Innovación (Segi), y Miguel Marín Bosque, exdirector de Normatividad de la Sefi, cercanos a Cuadra García.