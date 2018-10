LadyNoMeToques choca contra automovilista y no quiere pagar

Ciudad de México.- Tras un incidente vial en San Juan de los Lagos Querétaro, en redes sociales comenzó a circular el video de #LadyNoMeToques, en el cual se observa el momento en que una mujer comienza a gritar y lanzar pretextos para no pagar el golpe que ella dio a otro vehículo.



Las imágenes, que fueron grabadas por el afectado, muestran a la implicada gritando que va a perder su trabajo, para luego agregar que va a demandar al afectado porque la golpeó. Sin embargo, en el material audiovisual se vislumbra que la joven no es tocada.



Mientras el hombre sostiene la puerta para que la conductora no se de a la fuga, ella continua gritando por algunos minutos: “temo por mi vida” y “ayúdenme, me está pegando, ayúdenme por favor”.



Un transeúnte ante el percance voltea a la escena, pero al darse cuenta de que no está ocurriendo nada de lo que la mujer habla, continúa su camino.



Luego de que la automovilista llama a su seguro, le vuelve a decir al hombre que la deje subirse a su auto pues no se dará a la fuga. Él le contesta que sí se va a ir pero que ya tiene todo grabado.



Cuando la joven logra subirse al auto, huye del lugar, el afectado solo logra grabar las placas antes de que la implicada se fugue.