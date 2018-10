Continúan hondureños cruce por río

Madrugan para cruzar

Más de 2 mil migrantes que han logrado cruzar a México por el Río Suchiate han sido atendidos desde ayer en el albergue habilitado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Chiapas en esta localidad.En el refugio, los indocumentados han recibido atencion médica, alimentación y orientación jurídica sobre su estancia en este País.Los hondureños que se encuentran aquí son quienes cruzaron por el Río Suchiate luego que la Policía Federal contuvo el avance de la Caravana sobre el puente.Isis Gisel Casildo, quien viaja con sus tres hijos menores, narró con lágrimas en los ojos el momento difícil que vivió al tratar de cruzar la frontera de México."Viví un momento de angustia cuando nos tiraron las bombas de gas, uno de mis tres niños se perdió, pero gracias a Dios lo encontré", comentó.Explicó que al no poder cruzar por el puente de Suchiate se regresó con sus pequeños al lado guatemalteco y cruzó por las balsas que operan en el río que divide a México y Guatemala.Agregó que como la mayoría de sus connacionales huyen de su país porque ya no soportan el alza de impuestos, la falta de oportunidades de empleo y la violencia.Brayan viaja con su esposa y tres menores de ocho, cinco y tres años. También cruzaron al país por las balsas hechas de tablas y cámaras de neumáticos."Nos costó pero al fin pudimos cruzar el río en balsas, acá nos han entendido muy bien nos han dado comida, medicamentos y lo principal donde dormir", dijo el centroamericano.Otros migrantes usaron como dormitorio el domo del parque central de este Municipio.Algunos miembros de la Caminata Migrante madrugaron este sábado para cruzar a México por el río.Al ver que la mayoría de sus compañeros siguen contenidos sobre el Puente Internacional Rodolfo Robles, los hondureños optaron por arriesgarse al caudal.Los centroamericanos pagan 10 quetzales, unos 24 pesos, por persona para subirse a las embarcaciones hechizas.Aprovechan que todos los agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración están concentrados en contener a la Caravana sobre el Puente.Incluso a lo largo de la carretera de Suchiate a Tapachula no hay puestos itinerantes de inspecciones de los que acostumbra el Instituto Nacional de Migración, según constató REFORMA en un recorrido está mañana.