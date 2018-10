Iglesia se prepara para apoyar caravana de migrantes hondureños

La Pastoral de Movilidad Humana se prepara para apoyar la caravana de migrantes hondureños en materia de alimentación y cobijo mientras dure su estancia en el país.



De acuerdo con un comunicado emitido por el obispo Guillermo Ortiz, representante de la iglesia en México frente al Papa Francisco para hablar sobre migrantes, es necesaria una participación conjunta de las autoridades que permita acoger y proteger a los migrantes.



“Por los medios nos hemos enterado de que ha iniciado una caravana de migrantes salidos de nuestra hermana república de Honduras. No sabemos cuántos son con exactitud, ni quién los convocó, los guía; hemos investigado para estar atentos al proceso pero no hemos recibido respuesta. No sabemos si las autoridades de su país de origen están informadas y si nuestras autoridades como el INAMI, y las de seguridad, tienen datos precisos. Ante este panorama queremos invitar una vez más a nuestras Autoridades a unirnos, en la conciencia de que reconocen la labor siempre inmediata de la Iglesia a favor de estos hermanos migrantes en tránsito, aún ante situaciones inesperadas, y actuar conforme a la Ley de Migración”.



Asimismo, el documento hace alusión a la libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.



“El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley. Invitamos a Su Excelencia a ponerse en contacto con los Delegados Estatales de Migración, con autoridades federales, estatales, municipales de seguridad y salud, especialmente, para poder proteger a estos hermanos, entre los que vienen niños, niñas, mujeres, familias, jóvenes y adultos. Por los hechos ocurridos en otras ocasiones, sabemos que los dirigentes de esta caravana no informan a las Casas de Migrantes ni a otros centros de atención a ellos; a veces llegan a parroquias que no tienen los elementos para atenderlos. Vienen personas, especialmente niños, con enfermedades gastrointestinales, personas con los pies dañados, y otros malestares del camino. Insistimos en procurar una acción conjunta que nos permita acoger y proteger a nuestros hermanos migrantes, sobre todo cuidar que no caigan en manos de personas que, sin escrúpulos, se aprovechan de ellos de muchas maneras: trata de personas, esclavitud laboral, grandes cuotas para asegurarles llegar a su destino”.