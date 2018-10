Presionan a México migrantes y Trump

Ciudad de México— Miles de migrantes centroamericanos esperaban anoche, hacinados en un puente entre la frontera de México con Guatemala, que autoridades mexicanas les permitieran entrar al país y continuar su travesía hacia Estados Unidos.



Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que México debía detener la caravana, integrada por entre 4 y 5 mil personas, que en su mayoría salieron el sábado pasado de San Pedro Sula, en la costa atlántica hondureña.



"Por el momento, agradezco a México. Pero si eso no funciona, llamaremos a los militares, no a la Guardia (Nacional)", señaló Trump desde Estados Unidos.



A media tarde, migrantes rompieron un cerco impuesto por la policía guatemalteca y rompieron vallas y una puerta de fierro instalada por las autoridades del país centroamericano. Decenas entraron en estampida, pero fueron contenidos ahora por policías federales mexicanos.



Después de un enfrentamiento en el que los migrantes lanzaron piedras a los agentes mexicanos, quienes respondieron con gases lacrimógenos, los centroamericanos no pudieron romper este cerco, y acordaron cruzar de manera ordenada, como habían insistido autoridades mexicanas durante toda la jornada.



El Gobierno mexicano permitió la entrada primero de mujeres y niños que, tras cruzar la puerta de acceso sobre el Puente Internacional Rodolfo Robles, fueron transportados en camiones y llevados a un albergue en Tapachula.



"Estamos en la mejor disposición de atenderlos, van a entrar de manera ordenada", expresó el embajador de México en Guatemala, Luis López Moreno.



Manelich Castilla, Comisionado de la PF, defendió la intervención de seguridad para evitar, dijo, la vulneración de la frontera.



Marta Onelia fue una de las primeras mujeres en entrar al país junto con su bebé en brazos.



Madre soltera de seis niños, la mujer, originaria de El Progreso, en el Departamento Yoro, pidió a las autoridades permitirle pasar porque a Honduras, de donde salió huyendo de la violencia y la pobreza, no piensa regresar.