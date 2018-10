Voluntaria, capacitación docente: AMLO

Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en la ley docente dejará de existir el requisito de evaluación de maestros y que dicho término será reemplazado por el de capacitación, la cual se aplicará de manera voluntaria.



En un acto público en Chihuahua, el tabasqueño reiteró que la reforma educativa será completamente cancelada ante voces que, dijo, han pedido que permanezca la evaluación.



Afirmó que, en la actualidad, sólo los maestros son sometidos a evaluaciones, lo que calificó como una "saña" en contra del magisterio.



"Vamos a cancelar esa reforma, porque no funciona. Hay quienes están ahora alegando que debe de quedar la evaluación a los maestros. Yo lo que les digo es que, si queda la evaluación a los maestros, hay que evaluar al Presidente, a los Secretarios, a los diputados, a los senadores, a los Presidentes municipales, a los líderes sindicales, a los líderes empresariales.



"¿Por qué nada más se va a evaluar al maestro?, ¿por qué tanta saña con el maestro? Ya eso se termina. ¿Qué va a haber? Capacitación, que es distinto a a la evaluación, y todo va a ser voluntario", aseguró López Obrador.



El Presidente electo expuso que en su Gobierno se entrará en una nueva etapa en la que la aplicación de la ley dependerá de la colaboración voluntaria de los propios ciudadanos.



"En el caso de los maestros, ¿para qué obligar? Tiene que ser todo voluntario, que el mismo maestro, y hay muchos maestros, la mayoría de maestros son muy responsables y lo que quieren es mejorarse y capacitarse voluntariamente. ¿Qué decía (Benito) Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", expuso en la plaza.



El Presidente electo explicó que, antes, los ciudadanos decidían no pagar impuestos debido a su desconfianza en los funcionarios corruptos.



Sin embargo, dijo, dado que ahora se terminará la corrupción, no hay motivos para que los contribuyentes eludan sus obligaciones fiscales.



"Eso ya va a cambiar, ya no va a haber políticos corruptos y, si no hay políticos corruptos, no tiene por qué haber de ninguna manera empresarios, contribuyentes, ciudadanos, que no paguen los impuestos, esto ya cambió para todos", agregó.