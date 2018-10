Denuncian a la PGR por encubrir a líder de STFRM

Ciudad de México- Ferrocarrileros jubilados acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de encubrir desde hace seis años al líder del sindicato, Víctor Flores, en una denuncia por fraude presentada en su contra desde 2012.



El pasado 3 de octubre, los jubilados acudieron a la PGR para conocer los avances de la causa número AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12, pero en la Oficialía de Partes les contestaron que seguía en curso.



"Ya no es posible tanta protección a Víctor Flores. La PGR nos rechazó la denuncia con el argumento de que era un problema laboral, pero luego tuvo que aceptar que la denuncia era por fraude, por el desvío de recursos federales, pero a la fecha no existe ningún avance en la investigación", dijo a REFORMA Gregorio Orta, de 74 años, uno de los denunciantes.



Los retirados reclaman que Flores les descuente de manera ilegal supuestas cuotas sindicales sin ser miembros de ese gremio, del cual los expulsó en 2004, hecho que quedó asentado en la toma de nota del 4 febrero de ese año.



"En 2011, la Secretaría del Trabajo, a cargo de Javier Lozano, le otorga a Flores otra toma de nota que le permite incluir a unos 38 mil jubilados en su gremio pero sin nuestro consentimiento ¿Quién permite esto? ¿Por qué no hacen nada las autoridades?", añadió Orta.



Ese año, los jubilados acusaron Flores por el desvío de más 15 mil millones de pesos contenidos en un fideicomiso de Nacional Financiera, denominado "Ferronales Jub 5012-6", con el cual se pretendía garantizar el pago de las pensiones.



El fideicomiso se había constituido el 19 de diciembre de 1997, con una aportación inicial de 13 mil 530 millones de pesos, pero para 2010 ya no tenía fondos y el Gobierno federal tuvo que inyectarle 21 mil millones de pesos para cumplir con las pensiones.



Después de eso, vino la inclusión de los jubilados en el sindicato y el descuento de una cuota mensual de 53 pesos, que en total le deja al sindicato ferrocarrilero al menos 1.4 millones de pesos al mes, según sus estimaciones.



"Flores ordena que nos quiten de nuestras pensiones las ilegales cuotas sindicales; esas pruebas están en poder de la PGR y no es posible que no lo resuelvan, esto es un fraude.



"Lo que podemos ver es que existe una confabulación de la PGR, la Secretaría del Trabajo y Ferrocarriles en Liquidación para perjudicarnos a todos los jubilados y para beneficiar a Flores", anotaron por separado los jubilados en una carta enviada a REFORMA.



Los afectados entregaron en agosto pasado una carta al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para presentarle su caso.



En la misiva recordaron que, contrario al caso de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien salió libre ante la falta de denuncias por parte del sindicato, los ferrocarrileros han presentado contra Flores querellas ante la Procuraduría General de la República por fraude y lo que resulte.



Flores fue reelegido en agosto pasado como dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) para el periodo 2018-2024.



El Comité Ejecutivo Nacional del STFRM informó que Flores, quien lleva 23 años al frente de ese gremio, obtuvo el apoyo unánime de los casi 18 mil trabajadores que supuestamente lo integran.