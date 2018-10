Llevan con engaños a mujeres ante el notario para exhibir sus fotografías

Ciudad de México.- El notario Leonardo A. Beltrán Baldares fue quien durante varios años prestó sus servicios para que aproximadamente tres mil mujeres dedicadas al sexoservicio firmaran en sus instalaciones un permiso para que sus fotografías pudieran ser subidas al portal Zona Divas. Se trata del mismo notario que dio fe del acta constitutiva de una empresa mediante la cual la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presuntamente desvió fondos.



Excélsior tiene en su poder la fotografía de una de estas mujeres de nombre Lorena C., quien aparece firmando el documento dentro de las instalaciones de la Notaría 96, ubicada en el número 125 de la calle Indio Triste esquina con Iglesia de Santo Domingo, colonia Metropolitana 2da Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México.



En la imagen referida, la mujer posa para la firma del documento, y a través de la ventana se puede ver un local de color verde, donde ofrecen consultoría jurídica, gestión social y vehicular. A través de imágenes de 2015 capturadas en Google Maps, se corroboró que se trata de la misma ubicación, ya que en estas últimas aparece el mismo local con el mismo anuncio.



Actualmente, dicho local ya no existe, ya que en su lugar se construyó un edificio de cinco pisos, el cual, según vecinos entrevistados y que pidieron el anonimato, es propiedad de la misma notaría.



La mujer que aparece en la fotografía en poder de este diario es Lorena C., y se sabe que llegó a México en 2012 y estuvo poco más de un año, y después regresó a Argentina, de donde es originaria.



Fuentes oficiales revelaron que el portal Zona Divas ha llevado con engaños a poco más de tres mil mujeres ante el notario público 96 del Estado de México, para firmar un contrato y subir de manera legal sus imágenes, donde aparecen desnudas, a la página de internet.



Luego de la detención de Evelyn Fabiola N., el 13 de abril pasado, fuentes cercanas a la investigación revelaron que era esta mujer quien llevaba a las mujeres extranjeras ante el notario con el engaño de que iban a firmar un contrato para poder trabajar en México. Evelyn Fabiola es abogada y se sabe que en 1999 participó en el curso Último Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio, en la Cámara de Diputados.



Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se presume que, en dicha notaría, las mujeres fueron llevadas, al menos, desde 2010 y hasta principios de 2018.









Este diario acudió el miércoles 4 de octubre a la notaría referida, en donde se informó que el licenciado Leonardo A. Beltrán no estaba disponible y que probablemente regresaría el lunes 8 o martes 9 de octubre a sus oficinas.A los trabajadores de la notaría se les explicó el motivo de la visita y se les dejaron teléfonos de contacto y correos electrónicos para que, en caso de que el licenciado Beltrán Baldares quisiera hablar respecto de las firmas de las sexoservidoras que se hacían en su despacho, se pusiera en contacto.En dicha notaría se realizó el acta constitutiva de, una de las empresas que presuntamente recibió millones de pesos de la Sedesol, durante la administración de Rosario Robles, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).Uno de los socios que supuestamente acudió a la notaría a hacer el acta de Helte es un empleado de una gasera que gana al mes siete mil pesos, más propina, y ha señalado que su credencial de elector le había sido robada.