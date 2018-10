Se lanza senador contra mineras canadienses

Ciudad de México— Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, se lanzó en contra de las mineras canadienses Blackrire, Excellon Resources y Torex Gold Resources, a las que acusó de cometer violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales en México.



En un comunicado, el dirigente del sindicato minero pidió al equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que estas denuncias sean abordadas con el Gobierno de Canadá durante su visita a Ottawa, en los próximos días.



"En el marco de la visita de los miembros del Gabinete del Presidente electo a Ottawa pedimos que se investiguen las violaciones laborales y ambientales cometidas por algunas empresas mineras canadienses en México", dijo.



Gómez Urrutia aseguró que tanto el sindicato que representa como defensores de las comunidades afectadas han denunciado los abusos de las empresas que han contaminado el medio ambiente sin ser sancionadas por el Gobierno federal.



Recordó que en el caso de Blackfire, que está en Chiapas, se denunció el asesinato del defensor comunitario Mariano Abarca, cometido en 2009.



Detalló que, con Excellon Resources, que opera en Durango, la empresa reprimió a integrantes del ejido La Sierrita e impidió, en 2012, el intento de los trabajadores por sindicalizarse.



Sostuvo además que, en Guerrero, donde se encuentra la compañía Torex Gold Rosources, fueron asesinados tres integrantes del sindicato minero, luego de que exigieron un organismo democrático.



"Ninguno de estos asesinatos fue investigado o sancionado por las autoridades mexicanas ni por las canadienses", aseveró.



El senador de Morena señaló que, desde enero de este año, el Gobierno de Canadá anunció el nombramiento de un ombudsman que investigue los abusos cometidos por las mineras de ese país.



Sin embargo, reconoció que hasta el momento no se ha concretado la designación.



Gómez Urrutia explicó que existen presiones de las mineras para hacer creer que ningún gobierno extranjero permitirá la intromisión de un ombudsman externo para realizar una investigación en su territorio.



"Solicitamos (al equipo de AMLO) que desmienta el falso argumento de las empresas mineras en el sentido de que el Gobierno de México no permitirá que el ombudsman canadiense investigue las actividades de empresas canadienses en México", pidió.



El dirigente sindical también solicitó al equipo de López Obrador ofrecer cooperación al Gobierno canadiense para obligar a sus empresas a respetar los derechos humanos, laborales y ambientales de todos los países en los que operan.



Demandó que la nueva administración se comprometa a no dejar en la impunidad los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por las mineras, nacionales o extranjeras.