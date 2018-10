Se regresa mitad de caravana migrante; México recibe 640 peticiones de refugio

Guatemala.- La mitad del grupo de hasta 5 mil migrantes que el viernes llegó a la frontera sur de México decidió volver a Honduras.



Juan Orlando Hernández, presidente de ese país, y Jimmy Morales, su homólogo de Guatemala, informaron ayer que 2 mil personas de la caravana ya retornaron a sus lugares de origen. En conferencia conjunta, señalaron que otras 486 más ya están en ruta hacia Honduras.



Ambos mandatarios denunciaron que hubo motivos políticos detrás de la movilización, que calificaron como un engaño para poner en riesgo a las personas y abusar de la buena fe de los Estados.



El presidente Enrique Peña Nieto habló vía telefónica con Hernández y Morales para abordar el tema de la caravana. Se comprometieron a promover una migración segura y ordenada entre sus países.



En tanto, la Segob y la SRE informaron que 640 migrantes solicitaron refugio. Otros 2 mil 200 permanecen en el puente fronterizo y se les brinda atención médica.



Detallaron que casi 900 personas han buscado ingresar a México por zonas peligrosas, como el río Suchiate.



Más de 2 mil migrantes regresaron a Honduras





Los presidentes de Honduras y Guatemala denunciaron sesgo político.





Peña pacta acciones con Honduras y Guatemala

Sigue la ayuda humanitaria

“México respeta el liderazgo de EU”

Proponen una ruta segura

Éxodo vive drama bajo tensa calma

Luchan contra las inclemencias del sol y el cansancio de la espera.





Niño se fue sin permiso

“No hemos sido hospitalarios”

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, estimó ayer que entre cinco mil y cinco mil 400 migrantes hondureños entraron a territorio guatemalteco en días recientes y agregó que unos dos mil regresaron de forma segura a su país, luego de una reunión con el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández.La caravana salió hace una semana de San Pedro Sula, y la mayor parte llegó el viernes pasado a la frontera entre Guatemala y México. Autoridades mexicanas señalaron que de los casi cuatro mil 500 migrantes que arribaron, unos dos mil 200 se mantienen en el puente fronterizo para cruzar y seguir su destino hacia Estados Unidos, con el deseo de tener un mejor futuro fuera de la pobreza y la violencia.Ambos presidentes coincidieron en que la caravana tiene motivaciones políticas, calificando el movimiento como un engaño, razón por la cual más de dos mil personas ya regresaron a Honduras, mientras que otras 486 están en camino.“Tiene motivaciones políticas o por lo que se pretenda están aprovechando para violentar las fronteras, la buena fe de los Estados y por supuesto poner en riesgo lo más importante, a las personas”, acusó Morales.Desde el jueves por la noche, la canciller hondureña, María Dolores Agüero, reiteró en una declaración de prensa que la caravana de migrantes fue auspiciada por “un movimiento político e ideológico” que ha buscado desestabilizar al país y que la prensa nacional e internacional identificó a “Bartolo Fuentes como el incitador”.El exdiputado del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) fue detenido y deportado a Tegucigalpa el viernes pasado.A su llegada, rechazó que haya encabezado la caravana y dijo que se ha identificado con la lucha de los migrantes por más de 20 años.“El gobierno, en una actitud irresponsable, pretende criminalizarme”, se quejó.En tanto, Jimmy Morales animó a todos los migrantes a participar en el plan Retorno Seguro, diseñado para garantizar el regreso ordenado, pacífico y seguro de los hondureños.El plan dispuso un avión de protección civil hondureña, en la frontera entre Guatemala y México, para trasladar a personas vulnerables como enfermos, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. También financiará transporte terrestre hacia la frontera de Agua Caliente, entre Guatemala Honduras.Al llegar, “hay un equipo de trabajo para recibirles y un paquete de ofertas en términos de la oportunidad” para que las personas puedan optar para “mejorar su nivel de vida en su comunidad”, afirmó el Presidente de Honduras.Además, reconoció que la situación en la frontera con México “es difícil”, recomendó a los migrantes que “no se dejen engañar, que cuiden su vida, que reflexionen y que se den cuenta del enorme riesgo, del peligro al que están siendo sometidos”.El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamó la mañana de ayer a sus homólogos de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, en relación con la caravana de migrantes que se mantiene en la frontera sur del país.La Presidencia informó que, en la teleconferencia, los tres mandatarios se comprometieron a promover en todo momento una migración segura, regular y ordenada como lo indica el Pacto Global por la Migración.El mandatario mexicano agregó que, quien lo desee, puede solicitar, de manera individual, el reconocimiento como refugiado y, que para asistir en la atención a los migrantes se ha solicitado el apoyo de Naciones Unidas.Peña “compartió que México está otorgando una atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad, en particular a niñas, niños y adolescentes, así como a adultos mayores y mujeres; que se está atento a proporcionar ayuda humanitaria con atención en salud e hidratación a los migrantes que se encuentran en la frontera con México”, detalló la Presidencia.También se rescata a quienes cruzan por el río Suchiate.Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que, con pleno apego al respeto a los derechos humanos, se ha mantenido una atención constante y humanitaria a los casi cuatro mil 500 migrantes que se encuentran desde el viernes pasado en el Puente Fronterizo Rodolfo Robles, entre México y Guatemala.Dentro de las acciones que se han realizado, destaca la canalización de 640 personas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, dando prioridad a grupos familiares con integrantes en situación vulnerable como niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores; ellos solicitaron refugio, por lo que fueron trasladados a un albergue en Tapachula, Chiapas.Su proceso es acompañado por personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.Otra acción es el rescate de los casi 900 migrantes que han buscado ingresar por el Río Suchiate, poniendo en riesgo su vida; ellos serán sujetos al procedimiento administrativo que instruye la legislación mexicana y, en su caso, repatriados a su lugar de origen.Personal de la Embajada de México en Guatemala y del Consulado de México en Tecún Umán ha coadyuvado para proporcionar hidratación y atención médica a quienes esperan su turno en el puente fronterizo; asimismo, se les ha dado informado constantemente sobre los requisitos necesarios para su ingreso a México.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la contención de la caravana de migrantes en la frontera de México con Guatemala se hizo porque se “respeta el liderazgo de EU”.Durante un acto proselitista en Nevada, el mandatario volvió a agradecer a este país por evitar que los migrantes llegaran a la frontera con EU.“Quiero agradecer a México. ¡México ha sido increíble! ¡Y los líderes de México! Y ¿saben por qué? Porque ahora México respeta el liderazgo de Estados Unidos. Gracias México, grandioso, lo apreciamos”, expresó.También, durante una mesa redonda sobre defensa en Scottsdale, Trump dijo que no quería ver a esos “brutos” en su país.TAPACHULA, Chis.– La diócesis de Tapachula, propuso a la caravana de migrantes hondureños, que permanecen varados en el puente de Ciudad Hidalgo, una travesía de cinco etapas para llegar a Tonalá, en la que caminaran durante el día y en la noche descansarán en un lugar destinado para ello y recibirán algo de alimento.La primera etapa sería de la Frontera con Guatemala a la Ciudad de Tapachula; la segunda, de Tapachula a Villa de Comaltitlán; la tercera, de Villa de Comaltitlán a Mapastepec, la cuarta de Mapastepec a Pijijiapan y la quinta de Pijijiapan a Tonalá. La caminata se realizaría por la carretera costera Ciudad Hidalgo- Arriaga.La diócesis ofrece darles asistencia en la medida de sus posibilidades.CIUDAD HIDALGO, Chis.– La caravana que salió hace una semana de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos vive momentos de drama y tensión.Antonia, una mujer de avanzada edad, viaja con sus tres hijos y sus nietos. Es originaria de Progreso y señala que en la caravana van muchas mujeres solas con sus hijos. “No hay trabajo, pasamos hambre, no tenemos de qué vivir. Vamos en son de paz, no queremos problemas, no buscamos problemas con nadie”, dijo.Por ahora, alrededor de dos mil 200 permanecen en el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo a la espera de que el gobierno mexicano les otorgue el paso para llegar a territorio estadunidense.Estos hombres, mujeres y niños pasan los días bajo el intenso sol que golpea esta región, causándoles deshidratación. Su único refugio son mantas de nylon y sábanas, que amarran en la malla del cruce fronterizo. Se ven cansados y desesperados.Ellos comen y beben lo que los grupos civiles y autoridades guatemaltecas y mexicanas les regalan: tamales, frijoles, arroz, emparedados, agua, horchata, refrescos embotellados, entre otros productos. Con ello mitigan el hambre, pero no el calor.Su angustia ha sido aprovechada por supuestos enganchadores, quienes les dicen que la mejor opción es cruzar por el río Suchiate, cobran 60 centavos de dólar.Decenas de grupos arriesgan su vida o en balsas hechas con palos y neumáticos. Otros, se ayudan de una cuerda que se colocó para que el caudal del río no los arrastre.En tanto, otro grupo regresó a San Pedro Sula ayer por la tarde en autobuses proporcionados por la municipalidad de Ayutla o Tecún Umán.Las familias, en especial los Jiménez Ponce, quienes viajaban con sus hijos, dijeron que era mejor retornar a su lugar de origen porque ir en caravana es muy difícil para ellos.“Mi hijo se enfermó de gripe y tos por la lluvia y el calor. Mejor, por el momento, nos regresamos” dijo el padre, y aseguró que no lo volverían a intentar.TEGUCIGALPA.– Un niño hondureño de 12 años, detenido por la policía mexicana cuando viajaba en la caravana de migrantes que marcha rumbo a Estados Unidos, viajó sin permiso del padre, dijo su progenitor ayer a medios locales.“En ningún momento yo le di permiso (para que se fuera). Él salió queditamente”, aseguró José Mario Castellanos al noticiero Hoy Mismo de Canal 3.Medios hondureños destacaron que el menor, Mario David Castellanos, fue arrestado durante la revuelta del viernes pasado.Según informes de la BBC replicados por la prensa local, un policía tomó al niño del cuello y lo lanzó al piso, por lo que sufrió un golpe en un hombro, un raspón y daños por los gases lacrimógenos de la represión policial.En un centro de salud, el niño aseguró que a veces faltaba al colegio por salir a vender gomas de mascar para llevar dinero a su casa y que lo querían incorporar a una pandilla.“Yo me di cuenta hasta que él me llamó de Copán (noroeste de Honduras)”, aseguró el padre, quien vive en un barrio pobre de San Pedro Sula, donde trabaja como agente de seguridad privada. “El deseo de él es ayudarnos a nosotros”, aseveró.Acusa sacerdote mano dura de México en el tema migratorio.“Hoy por hoy, México ha mostrado mano dura, mano dura en el tema migratorio”, denunció el sacerdote católico César Cañaveral, responsable de la Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de Tapachula, Chiapas, sobre el arribo de miles de migrantes centroamericanos, a la frontera sur de México.“No hemos sido hospitalarios. México no está respondiendo a estas necesidades de estos hermanos hondureños. México está respondiendo a las exigencias de Donald Trump, de Estados Unidos”, agregó en entrevista con Wendy Roa para Imagen Radio.El clérigo pidió a la sociedad ver al sur y entender los motivos por los que los migrantes salen de sus lugares de origen.“Hoy quisiera ser voz por parte de la iglesia. Veamos el sur. La gente no sale porque quiere. Sale porque hay violencia en su país y está buscando mejores condiciones de vida”, expresó.Asimismo, afirmó que las “políticas migratorias en México, hoy por hoy creo que son las más criminales que puede haber a nivel internacional”.Cañaveral aseguró que el arribo masivo de migrantes “es una contingencia humanitaria” que “se le salió de las manos” al gobierno federal.El responsable de la Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de Tapachula señaló que ha sido un reto tratar de ayudar a esta gran cantidad de migrantes. Dijo que de inicio están dando refugio en albergues a la gente que no tiene dónde pasar la noche.