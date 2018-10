Suman 9 muertos por tormenta Vicente en Oaxaca

Oaxaca.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca(CEPCO) informó que una adolescente, de 15 años de edad, perdió la vida a causa de un deslave ocurrido en la agencia de San Francisco Jayacaxtepec, municipio de Totontepec Villa de Morelos, mientras que un adulto fue rescatado con vida; en cuatro días, suman nueve víctimas a causa del temporal causado por la Tormenta Tropical “Vicente”, publicó El Universal.



Por la mañana de este domingo, el organismo informó que de acuerdo con el aviso de las autoridades de ese municipio ubicado en la región Sierra Norte, se inició el protocolo de búsqueda; tras ello se localizó con vida a Patricia R. C., de 36 años de edad, mientras que la menor Nadia A. R., fue hallada sin vida.



Asimismo, el agente municipal de Jayacaxtepec, Gervacio Reyes Arnulfo, informó que un menor de dos años de edad identificado como Salvador R. R. se encuentra en calidad de desaparecido.



En un comunicado, dio a conocer también que por las lluvias que se presentaron en el transcurso del sábado y madrugada de este domingo, se generaron inundaciones y daños en caminos y carreteras en comunidades de la Cuenca del Papaloapan y Cañada, donde activó un operativo de apoyo a la población. Asimismo, continúa la emergencia en el Istmo de Tehuantepec y la Costa.



Con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, personal de la CEPCO y de municipios de la Cuenca realizaron un recorrido por los márgenes del río “Valle Nacional” que ha llegado a su etapa crítica.



En San José Chiltepec se realizaron evacuaciones de manera preventiva en la colonia Reforma, en tanto ya se presentan daños en la comunidad de San Isidro El Naranjal donde el río se desbordó afectando la escuela primaria y viviendas cercanas.



El municipio de Ayotzintepec se desbordó el río “Cajonos”, por lo que interrumpe la circulación sobre la carretera, además de impedir el paso hacia esta comunidad; hasta el momento los habitantes de acuerdo a reportes municipales, no han sufrido afectación directa.



En la comunidad de San Juan Teotalcingo, del municipio deSantiago Choápam, tres viviendas fueron sepultadas por un alud, sin que hasta el momento se presentara la pérdida de vidas humanas.



En Santa María Jacatepec de manera preventiva se evacuó a la población que habita la comunidad de San Martín y Vega de Sol, en donde las autoridades municipales apoyaron a los habitantes en su traslado con familiares, no hubo la necesidad de establecer un refugio.



En la carretera 175 Tuxtepec-Valle Nacional, a la altura de la comunidad Vieja Soledad en el kilómetro 30, se presentó el desbordamiento de un arroyo sobre la carretera, lo que complica el paso hacia este municipio, en tanto han resultado afectadas las comunidades de Santiago Progreso, Rinconada, La Trinidad, Nuevo Palantla, Miguel Hidalgo mismas que se encuentran incomunicadas.



Las colonias Castillo, Chinanteca, Las Piedras, Diodoro, El Arenal y los Naranjos sufrieron afectaciones en viviendas, al igual que en la comunidad de Tres Marías. Asimismo en Paso del Jobo, 38 familias se evacuaron de manera preventiva quedando incomunicadas cinco que se negaron a ser auxiliadas.



También Cañada



En tanto, en la región Cañada, en Huautla de Jiménez se presentaron deslaves en la colonia Francisco I. Madero del Barrio de la Cruz, así como en la calle Mártires 3 de Junio, lo que dejó incomunicadas a las comunidades de Santa Cruz de Juárez, Patio Iglesia y Aguacatitla.



De igual forma, el gobierno municipal alertó sobre afectaciones en la carretera federal 182, Huautla-Jalapa de Díaz, a la altura de la agencia Loma Chapultepec, y Huautla-Teotitlán de Flores Magón, a la altura del Plantel 13 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).



En tanto, en el municipio de San Bartolomé Ayautla, pobladores de las comunidades La Soledad y Piedra, se mantienen en estado de alerta ante un deslave ocurrido la madrugada de este día.



Derivado de esta situación, la CEPCO informó que se solicitará una declaratoria de emergencia, sin embargo el apoyo a las comunidades afectadas ya se encuentra fluyendo a través del Ejército Mexicano, quien traslada víveres a las zonas que lo requieren.



En la región de la Costa, al igual que en el Istmo, Protección Civil informó que continúa la entrega de apoyos emergentes a las personas que resultaron damnificadas por las lluvias durante los recientes días, en tanto se monitorea de manera permanente los ríos a fin de alertar a la población en caso de un probable desbordamiento.