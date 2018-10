Anuncia López Obrador al futuro titular de la Marina

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en su gobierno será el almirante José Rafael Ojeda Durán quien esté al frente de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).



El político tabasqueño informó que la decisión fue respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto, así como por el actual titular de la Marina, el almirante Francisco Vidal Soberón.



Destacó que Ojeda Durán “es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México”.





(1/2) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente:



— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 22 de octubre de 2018