Deja Manuel Granados presidencia nacional del PRD

Ciudad de México.- Mediante una carta dirigida al Consejo Nacional de su instituto político y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel Granados, renunció a su cargo de dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Aun cuando se tenía previsto que se mantuviera en el cargo hasta el mes de diciembre, Granados Covarrubias expuso que no pretendía “eternizarse” al frente del partido que enfrenta la mayor crisis de su historia para la baja votación obtenida en las elecciones del 1 de julio.



Señaló que él fue electo por los órganos del PRD como “bateador emergente” y puntualizó que el partido habrá de seguir el camino o la transformación que mejor convenga a sus militantes para continuar siendo un instituto político que incida en la vida pública del país.



“Me tocó entrar como se dice en el argot beisbolero como bateador emergente. El día de hoy he notificado mi separación del cargo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, motivado por la convicción de cumplir los plazos del encargo originalmente otorgados y no, como en muchos partidos, hacer maquinaciones para ampliar y permanecer en el cargo público”, estableció.



Manuel Granados deseó éxito al próximo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y puntualizó que el PRD debe mantenerse como un partido de izquierda.



“El PRD tiene mucho que aportar a la vida nacional al ser, sí un orgulloso partido de izquierda, pero también un partido de cumplimiento cabal de la Constitución, de nuestro marco jurídico, respetuoso de quienes piensan distinto a nosotros”, indicó.