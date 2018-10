Nayarit.- Aunque se pronostica que el huracán "Willa" impacte tierra en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, el gobierno de Nayarit planea evacuar entre 10 mil y 15 personas de los municipios de Acaponeta y Tecuala.



El gobernador Antonio Echevarría García reconoció que no se tiene la capacidad para albergar a tanta gente en estas demarcaciones por lo que pidió a la población que quien tenga familia en otros municipios se resguarde con ellos.



"El gobierno del estado y los municipios no tenemos la capacidad para dar atención a toda esta población, es por eso la necesidad de que estas personas, si tienen familiares en otros municipios, nos ayuden a que vayan a pasar dos o tres días para allá en lo que llega la calma", dijo el mandatario, quien esta mañana de lunes supervisó personalmente el inicio de la evacuación en el municipio de Tecuala.



Además, hizo un llamado a la población a acatar la orden de evacuación, pues ante la inminencia del peligro, quien se niegue será sacado por la fuerza de sus casas.



"Los vamos a sacar, ahora sí que vamos a utilizar la fuerza pública porque es responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo vamos a hacer por el bien de ellos, de sus familias, pero hasta ahora no hay nadie que se haya negado, todos están conscientes", indicó.



Echevarría refirió que se han habilitado varias escuelas como albergues en la zona, que el Ejército Mexicano ya ha instalado algunas cocinas para atender a las personas evacuadas y que el DIF estatal comenzó a enviar víveres a la zona norte del estado.



Para este martes se suspenderán clases en toda la entidad y el mandatario suspendió el acto de su primer informe de gobierno programado para este martes en Tepic.



Por su parte, las autoridades de Jalisco tomaron la decisión de evacuar de forma preventiva la zona hotelera de Puerto Vallarta.



El gobernador Aristóteles Sandoval indicó que es una medida preventiva para los turistas y que también se analiza la evacuación de algunas comunidades en los municipios de Cabo Corrientes, La Huerta, Villa Purificación, Casimiro Castillo y Cuautitlán de García Barragán.