Llega oleada migrante a Tapachula; suman 6 mil centroamericanos

Ciudad de México.- Cerca de seis mil centroamericanos ingresaron a México aún sin permiso legal de las autoridades para transitar por el país.



Desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala, una primera caravana, de entre tres mil y cuatro mil personas, caminó 30 kilómetros durante ocho horas y llegó a la una de la tarde a Tapachula. Un segundo grupo de al menos dos mil migrantes, salió a las 16:30 horas. Hasta el cierre de esta edición no se tenía reporte de su arribo.



Autoridades federales informaron que otros tres mil centroamericanos se quedaron en la frontera, en espera de poder ingresar de manera legal a México. Mil 800 ya se regresaron a Honduras.



Pese a que los 6 mil migrantes que ya entraron, lo hicieron sin papeles, la Policía Federal no los detuvo y los escoltó.



El Instituto Nacional de Migración (INM) instó a los migrantes a acogerse a la figura de refugiados y dejarse asesorar por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y por el ACNUR, en un intento de impedir la caminata; sin embargo, los migrantes desconfiaron de las autoridades y en su temor de ser deportados decidieron avanzar. La Secretaría de Gobernación reportó ayer que el INM atendió mil 28 solicitudes de refugio en tres días.



Unicef exhortó a que se brinde protección y atención inmediata y prioritaria a los niños que viajan en la caravana.



Besi Jacqueline, graduada en Administración de Empresas, viaja con sus dos hijas, de 4 y 3 años, con la esperanza de encontrar trabajo, ya sea en Estados Unidos o México.



-Con información de agencias









Foto: ReutersUna caravana de hondureños cruzó la frontera de México hacia EU. A cada paso recibían ayuda de mexicanos en forma de alimentos, agua y ropa, otros los llevaban en pickups o camionetas.Besi Jacqueline López caminaba con sus dos hijas, Victoria, de 4 años, y Elisabeth, de 3.Graduada en administración de empresas, López dijo que no encontraba trabajo en Honduras. Quiere llegar a EU, pero se quedaría en México si puede hallar un empleo."Mi meta es encontrar trabajo para un mejor futuro para mis hijas”.En decenas de entrevistas a lo largo del viaje, los migrantes dijeron que huían de la extensa violencia, pobreza y corrupción en Honduras.-APLa Semar asignó a 300 elementos a Chiapas para brindar ayuda humanitaria a las personas de origen centroamericano.De acuerdo con la Marina, el personal desplegado habilitó dos albergues y una cocina móvil en la que han dado 940 raciones preparadas y han repartido más de 2.5 toneladas de víveres.Además han dado más de 160 consultas médicas dando prioridad a mujeres y niños. La dependencia aseguró que la atención médica se ha otorgado a grupos de 40 migrantes (primer día se dieron más de 160 consultas y ayer 94) en casos de deshidratación y dolor de piernas.El personal naval sólo da ayuda humanitaria, y no funciones de seguridad en dicha zona, por lo que no porta armamento.-Marcos MuedanoLa alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloina Hernández, lanzó un llamado para ayudar en la situación que enfrenta el municipio ante la llegada de migrantes, “porque no hay víveres que nos alcancen”.En el parque donde se concentran ya alrededor de tres mil hondureños que vinieron en la caravana de migrantes, explicó que Suchiate, es un municipio en alerta”, pues la gente no quiere abrir sus negocios.Los padres no quieren mandar a sus hijos a las escuelas y todo está “muerto”, por lo que pidió ayuda a México y “al mundo”, pues “si no les damos de comer (a los hondureños), si no les damos alojamiento, el hambre puede hacer que hagan muchas cosas”.-NotimexEl obispo de la ciudad de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, dio a conocer que las 117 iglesias que existen en el estado servirán para albergar a las miles de personas de la caravana migrante proveniente de Honduras y Guatemala, durante su estadía rumbo a Estados Unidos.Señaló que además las casas del Migrante podrán dar atención."Ahorita nos estamos preparando para quienes lleguen hasta acá, tratarlos en su camino de tránsito por Querétaro de la manera más digna, de tal manera que en cada parroquia encuentren un espacio para descansar, un espacio para alimentarse, donde se les provea de agua y algo de ropa”. Por lo que llamó a la sociedad a apoyar.