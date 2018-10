'México no será hostil con migrantes', asegura Navarrete Prida

Ciudad de México.- El gobierno de México no caerá en exigencias de gobierno alguno que pretenda provocar una reacción hostil contra la caravana de migrantes, advirtió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.



"Ni vamos a caer en la presión de grupo de interés que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los migrantes que utilizan a niños, mujeres y adultos mayores para presionar una llegada a Estados Unidos, que no va ocurrir, si no pasan filtros con nosotros", dijo en conferencia de prensa.



En el Salón Juárez de Gobernación, donde el funcionario asistió a la presentación del libro "Las Ideas Políticas de José María Morelos en la Historiografía Mexicana del Siglo XX", el funcionario se refirió al mensaje del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el sentido que México es incapaz de detener a la caravana migrante.



"El gobierno mexicano respeta cualquier declaración que presidente alguno haga y exige respeto a sus nacionales, a sus decisiones soberanas y a las acciones que toma en el marco del cumplimiento de las leyes".



Navarrete Prida recordó que en México la migración no se criminaliza, por lo que descartó que haya deportaciones masivas de migrantes que el pasado viernes ingresaron por el país de manera ilegal.



Informó que según las cifras oficiales en este momento son de mil 128 migrantes hondureños ha solicitado refugio en el país; el retorno de migrantes hondureños que quieren regresar a su país es de 366; los migrantes que ingresaron a nuestro país de manera ilegal es un número indeterminado, pero entre hondureños, guatemaltecos, podrían ser 5 mil personas, pero los que participan en la caravana su número es inferior.