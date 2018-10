A días del juicio de El Chapo en NY, Emma Coronel canta: yo quiero bailar

Ciudad de México.- Resurge Joaquín Guzmán Loera en los medios, ayer, la Fiscalía de NY desestimó seis de los 17 cargos que tiene en contra de ‘El Chapo’… Y mientras la defensa del líder del Cártel del Pacífico continúa con la estrategia que presentarán el próximo 5 de noviembre, un video de Emma Coronel bailando fue difundido a través de redes sociales. El material muestra a una mujer dando ‘jaque’ al estrés al son de ‘Yo quiero bailar’ de Los Negros Fumancheros.





No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir,no quiero estar encerrado yo me quiero divertir...Yo quiero bailar, y con la banda ir a tomaryo quiero cerveza hasta que explote la cabeza...No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semanahasta la madrugada…Las estrofas de la canción son acompañadas por la voz de Coronel y algunas de sus amigas. El material correspondería al pasado 21 de octubre. Y así, pasa los días a la espera del juicio de Guzmán Loera.El atuendo de esa ocasión en que Emma lo que deseaba era vivir la fiesta… hasta la madrugada es el mismo que aparece en una imagen de una cuenta de Instagram con su nombre; precisamente, en esa red social fue compartida otra fotografía en la que camina junto a sus hijas.