Ataque a casa del cardenal Norberto Rivera fue directo, dice Amieva

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, insistió en que la balacera registrada este domingo en la casa del cardenal Norberto Rivera fue un ataque directo.



"Yo voy a reiterar que es de acuerdo a lo que nosotros tenemos, a los resultados de la investigación, iban a esa casa. Conocían el sistema de cámaras que se tenía al exterior y al interior, entraron con las armas desenfundadas, sabían que había personal de seguridad y los agredieron".



"Para mí eso es una intervención, un ataque directo a ese inmueble; nosotros debemos de ser especialmente cuidadosos porque en ese inmueble se encontraba el cardenal y varias personas más de la Iglesia católica; entonces, lo que refiero, es que… se ve que fue algo planeado para atacar ese domicilio, no buscaron ninguna otra forma de entrada más que la violencia", enfatizó.



Amieva confirmó que hasta el momento no ha sido presentada ninguna denuncia por intento de robo; sin embargo, la carpeta de investigación se mantiene abierta por el homicidio del elemento de la Policía Bancaria Industrial (PBI), quien falleció a consecuencia de la balacera.



Dijo que uno de los presuntos responsables de este ataque, ubicado en el Hospital de Lomas Verdes, por el momento no ha declarado y se mantiene la búsqueda de dos sujetos más.



"Estamos esperando los resultados de las periciales en balística sobre los proyectiles que tenía esta persona, si coinciden con los del arma de fuego de la persona que fue privada de la vida, del elemento de seguridad", agregó.