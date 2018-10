Detienen a ex subtesorero de Javier Duarte

Xalapa, Ver.- El ex subtesorero de la Secretaría de Finanzas del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, José francisco "N" fue detenido por autoridades ministeriales por el presunto delito de abuso de autoridad.



La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que el ex funcionario estatal fue sujeto a la acción de la justicia por un presunto delito en agravio del Servicio Público.



El ex servidor público fue puesto a disposición de un juez de Control en el penal de Pacho Viejo, donde se encuentran recluidos ex secretarios de despacho de la administración duartista.



En un comunicado de prensa, se explicó que a José francisco "N" se le imputa la probable comisión de hechos que la Ley tipifica como delito de abuso de autoridad, en agravio del Servicio Público.



Por ello, existía una orden de aprehensión girada en su contra y fue cumplida mediante un operativo táctico implementado por diversos agentes de la Policía Ministerial.



Dentro del Proceso Penal 255/2018, fue presentado ante el Juez de Control en audiencia inicial, al cabo de la cual fue legalizada su detención y se dio procedencia a la formulación de imputación al citado antijurídico.



Por decisión de la autoridad, el hoy imputado permanecerá internado en el reclusorio regional ubicado en Pacho Viejo, en tanto no cumpla con las medidas cautelares impuestas por el Juez de Control.