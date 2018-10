Exigen maestros reconocimiento de Elba Esther Gordillo en el SNTE

Ciudad de México.- Un contingente del grupo Maestros por México esperaba frente a la entrada 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro la llegada de su comité nacional. Se tenía prevista la aparición de Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



De acuerdo con Venancio Morales Zúñiga, integrante de Maestros por México, los profesores realizan el mitin para solicitar la intervención del Congreso de la Unión "para hacer respetar las leyes porque Juan Díaz de la Torre está trabajando en la ilegalidad. Su presidencia es ilegal y no le rinde cuentas a nadie", dijo.



"Requerimos el reconocimiento de la maestra Elba Esther como presidenta nacional", agregó.



Se tiene programada la llegada del comité nacional de Maestros por México, integrado por ex secretarios seccionales del SNTE a las 10:00 horas de este martes.