Guarda luto caravana migrante

Huixtla.- La caravana migrante guarda luto por la muerte ayer de uno de sus integrantes durante su trayecto de Tapachula a esta ciudad.



Los centroamericanos permanecerán un día más en este municipio, dijo Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras.



"Estamos de luto y en honor a este compañero que murió no se avanza", expresó el activista.



Agregó que además para evitar nuevos accidentes tratarán de descansar más tiempo en cada escala.



"La gente está cansada y en esas condiciones suceden más accidentes", comentó.



El camino hacia Estados Unidos continuará mañana con escala en el Municipio de Mapastepec, a 60 kilómetros de este municipio.



Mujica dijo que las autoridades migratorias y consulares continúan la investigación para identificar a la víctima.



Por su parte los centroamericanos improvisaron un altar en el parque central de este municipio, donde también pasaron la noche.



"Guardándole respeto y en memoria de él por eso nos quedamos aquí. (Sentimos) mucho dolor porque no esperamos que iba a haber alguien de los nuestros muerto", dijo el hondureño José Luis Hernández.



Ayer un hombre de unos 25 años murió al caer de un vehículo al que había subido para pedir aventón de Tapachula a Huixtla.



Por el percance la Policía Federal obligó a migrantes a bajar de los camiones a los que se habían trepado y ordenó a conductores no prestar más auxilio por precaución.



La estancia un día más de los migrantes obligó al Ayuntamiento a pedir apoyo de la sociedad para atender a la caravana.



A través de un vehículo de perifoneo la autoridad local pide contribuir con víveres y artículos de limpieza.