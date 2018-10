'Migrantes, un problema de seguridad'

Ciudad de México— Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aseguró que el estado que dirige no tiene la infraestructura para recibir migrantes ilegales, por lo que éstos serán deportados a su país de origen.



Contradiciendo a lo señalado por ‘El Bronco’, asociaciones civiles como Casa Monarca, enfocadas en la atención al migrante, señalan que Nuevo León sí podría recibir a los migrantes pues de acuerdo con información del Gobierno Estatal, Coneval y del Inegi, el crecimiento económico durante el primer trimestre de 2018 es de un 4.4 por ciento, mientras que a nivel nacional se estima que al cierre del año sea de un 2. 3 por ciento.



Además de que el Producto Interno Bruto (PIB) del estado asciende a 1.1 billones de pesos en actividades económicas de la industria manufacturera, del comercio y servicios, en donde las personas que vienen en busca de oportunidades buscarían trabajar.



Al cuestionarle al respecto, el gobernador dijo coincidir con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al considerar que al aceptar a los migrantes podría quitar las oportunidades a los regios.



“A veces coincido con Trump, creo que cuando damos demasiadas libertades la gente hace lo que le da la gana, les quitamos también oportunidades a los de aquí, es responsabilidad nuestra, si nos sobra con mucho gusto, pero si nos falta, no”reiteró.



Rodríguez señaló que durante la visita del presidente electo al Estado se planteó la obtención de recursos para que Nuevo León tenga una mejor infraestructura y pueda así ser la solución para los migrantes que vienen del sur del país.



"Nuevo León no tiene la posibilidad económica para eso, quizás para atenderlos, puede que en algunos albergues, pero sostenerlos es complicado, podrán permanecer aquí, siempre y cuando sea legal, si no tendríamos que aplicar la ley", concluyó.