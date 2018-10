SFP impone multa de 543 mdp a Odebrecht

Ciudad de México.- La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, defendió la labor de su dependencia y aseguró que no han sido omisos en la investigación de los contratos entre Pemex y las 21 filiales de la empresa brasileña Odebrecht, y presumió que en México es el primer país que ha inhabilitado a esta empresa constructora sin un acuerdo reparatorio y se le ha impuesto una sanción económica histórica que asciende a los 543 millones de pesos.



Al comparecer ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados, Arely Gómez dijo que, bajo protesta de decir verdad, que la Secretaría de la Función Pública ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a este empresa.



"No podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso, al contrario, la Función Pública es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio, la sanción económica impuesta a las empresas filiales de la constructora es una sanción histórica, es la sanción más alta que ha impuesto la SFP", abundó Arely Gómez.



Expresó que ella solamente puede responderle a los diputados por posibles casos de impunidad en el caso de la parte administrativa, aunque mencionó que dichas estas empresas y sus directivos han promovido medios de defensa los cuales están en trámites.



"La SFP no tiene facultades para investigar, al momento de los hechos, la conducta de cohecho o soborno no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, su investigación se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos", precisó.



Explicó que como resultado de esas investigaciones, al día de hoy, hay 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, ocho ya consistentes en inhabilitaciones y multas económicas; tres de inhabilitación para la constructora Norberto Odedrecht, y una multa económica por 543 millones de pesos; una inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional (de 21 filiales). Y también una sanción económica por 543 millones de pesos, dos de inhabilitación para representantes legales de Odebrecht con multa y sanción económica, dos contra servidor público de Pemex con destitución e inhabilitación por 10 años y multa económica".