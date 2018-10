Sonora no tiene capacidad para recibir a migrantes: Pavlovich

Sonora- 'Sonora no tiene capacidad para recibir a la Caravana Migrante, se solicitará apoyo a la federación para brindarles ayuda humanitaria', expresó la gobernadora Claudia Pavlovich.



“Ningún estado de la frontera norte estamos preparados para recibir, mucho menos para que se quede en nuestro estado este gran número de personas”, externó la mandataria estatal y añadió que se prepararán con tiempo para recibirlos.



Consideró que se deben realizar trabajos preventivos entre estado, municipio y federación para atenderlos.



“Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, porque como estado no estamos preparados y hay que decir las cosas como son para recibir esta cantidad de personas que vienen, pero también sabemos del respeto a los derechos humanos, entonces es un poco de poner en la balanza cómo le vamos a hacer, pero sin duda vamos a requerir apoyo del gobierno federal”, reiteró.



Comentó que el Fondo para los Estados Fronterizos no alcanzará a cubrir todos los esfuerzos que se realizarán en las próximas semanas, ante el inminente paso de los migrantes centroamericanos.



En el paso de los integrantes de la caravana, no se dejarán de atender las medidas de seguridad para evitar situaciones de riesgo, o bien evitar que se genere indigencia tanto en Hermosillo como en municipios fronterizos.



“Tenemos que cuidar mucho el tema de la seguridad de los que están aquí, de nuestra gente”, aseveró la gobernadora.