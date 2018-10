Comunidades incomunicadas y cortes de luz, daños por 'Willa' en Nayarit y Sinaloa

Ciudad de México.- El paso del huracán Willa por Sinaloa y Nayarit reporta “saldo blanco” hasta el momento, desbordamiento de ríos, cortes de energía eléctrica, comunidades incomunicadas y daños materiales incuantificables, informó el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo De la Cruz Musalem.





Por supuesto que todavía es una amenaza latente, no hay que bajar las manos porque podemos tener una sorpresa, pero sí eminentemente bajando el nivel del agua y subiendo el nivel que estamos haciendo de evacuación y apoyo a la sociedad”, anotó.





La realidad es que Willa dejó lluvias importantes, vientos fuertes y ahorita lo que tenemos son escurrimiento no solamente en las cabeceras sino en las comunidades”, explicó.





Vamos a continuar aquí (en Sinaloa) trabajando muy duro, aunque en Nayarit el río Acaponeta está desbordando. También el gobernador del estado está trabajando muy duro todo el día de ayer y la noche y así vamos a continuar”, mencionó.





Lo que sí quisiera reiterar es que en este momento tenemos un saldo blanco, esperemos que no vayamos a tener algunas personas afectadas, pero en este momento no tenemos reportes de gente desaparecida”, remarcó.





En entrevistado por Notimex vía telefónica a Sinaloa donde realiza diversos recorridos por las zonas afectadas, dijo que no se tiene el reporte de personas desaparecidas, sin embargo pidió a la población mantenerse atenta de los reportes que difunden las autoridades locales.Comentó que entre cuatro y cinco mil personas se mantienen en albergues en esta entidad y que algunos de ellos ya han regresado a sus hogares para conocer el estado en que se encuentran, tras el paso del meteoro.En la comunidad de La Concha, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, “se está desbordando un río y se llevan acabo las evacuaciones correspondientes por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina-Armada se México, a través del Plan DNIII de Emergencia y el Plan Marina, expuso.El funcionario de la Segob consideró que no es momento de “bajar la guardia” dado que continúa subiendo el nivel del agua. “Estamos trabajando con la Comisión Nacional del Agua fuertemente en ese tema”, anotó.Resaltó que la Comisión Federal de Electricidad trabaja en la entidad para restablecer el servicio, dado que Willa dejó importantes cortes de energía, particularmente, Escuinapa.Ricardo de la Cruz resaltó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal están realizando una labor titánica en Sinaloa y Nayarit, dado el tamaño del fenómeno que impactó en territorio nacional.Expuso que “hay comunidades en las que no hemos podido tener comunicación, pero lo hemos estado haciendo y en el transcurso de las próximas horas seguiremos” con todo tipo de acciones para apoyar a la población que pudiera resultar afectada.Finalmente, pidió a la población no difundir información falsa sobre los efectos del fenómeno natural y mantenerse atento de los reportes que emitan más autoridades locales y de protección civil en sus estados.