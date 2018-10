El Chapo Guzmán reparte ayuda para damnificados en Sinaloa

Joaquín Guzmán volvió a causar sensación en la red, pero no por los detalles de su próximo juicio, sino por presuntamente haber entregado ayuda a los damnificados por las lluvias en Sinaloa.De acuerdo con imágenes publicadas en Twitter, colchones y parrillas eléctricas supuestamente financiadas por Joaquín Guzmán Loera fueron repartidas a quienes se quedaron sin pertenencias por las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de Sinaloa el mes pasado.A través de la red social se informó que el reparto se realizó en la zona conocida como La Platanera, en el municipio de Navolato, debido a que Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de la entidad habría entregado colchones en mal estado:"Los Plebes de La Platanera Damnificados de las pasadas lluvias y que fueron ‘apoyados’ con Colchones Viejos y llenos de Cucarachas por la Sedesol deno fueron olvidados por Don Joaquín. ‘Loera y lo sigue siendo…’” [sic]En las imágenes se observa un camión cargado de colchones y algunas personas recibiendo parrillas eléctricas con una estampa que tiene impresas las iniciales ‘JGL’ escritas en letras doradas, lo que ha desatado la sospecha de que la ayuda corresponde a Joaquín Guzmán Loera.Asimismo, los pobladores informaron que los vehículos de carga estaban escoltados por camionetas pick up de modelos recientes y que La Platanera no fue la única zona beneficiada, pues también se repartieron cientos de artículos en la colonia 6 de Enero, El Pinole, Estación Rosales y Culiacancito.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad de las imágenes, pero usuarios Twitter afirman que lallegó luego de que se realizaran múltiples denuncias a la Sedesol por entregar colchones con olor a orines , sucios y con cucarachas a los damnificados.