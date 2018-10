Prevén impacto negativo si se cancela NAIM

Ciudad de México.- A un día de arrancar la consulta ciudadana sobre la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estima un impacto negativo, de volatilidad e incertidumbre, de cancelarse el proyecto.



"(La cancelación del proyecto de Texcoco) sí tendría un impacto negativo, no sólo en los mercados, sino en el país", mencionó José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa, en conferencia.



Bosch recordó que con la negociación del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica también se registró una fuerte incertidumbre que derivó en volatilidad por varios meses, pero al final hubo una resolución favorable.



"En el caso del aeropuerto, el mejor escenario definitivamente no es que se vaya a mover, sino que siga el proyecto en Texcoco.



"Si viéramos en la consulta que la decisión fuera que se cancela el proyecto de Texcoco, definitivamente veríamos volatilidad e incertidumbre en los mercados y, sobre todo, siempre hay que cuidar a los inversionistas, y la preocupación vendría por el mensaje que hay detrás de ese cambio", refirió.



El directivo detalló que tanto a nivel interno como por factores externos como la desaceleración en China, queda impactado en el mercado bursátil.



"La Bolsa ya está cerca de los 46 mil puntos, con lo cual, en el año, trae una pérdida de cerca del 6 por ciento, que sobre todo se ha dado en las últimas semanas, todos sabemos por qué ha sido, ha habido temas sobre todo externos, y eso no sólo ha afectado a la Bolsa en México, ha afectado a las bolsas en todo el mundo", explicó.



"En el tema local estamos viendo la consulta del aeropuerto, la consulta está agregado más incertidumbre, más volatilidad", reiteró.