Sortea caravana migrante riesgos en trayecto

Chiapas— Conforme avanza hacia el norte, la marcha migrante ha incorporado salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y hasta mexicanos.



Se prevé que el contingente siga por la ruta migrante tradicional: costa chiapaneca hasta el Istmo de Tehuantepec y de ahí hacia Veracruz y luego Tamaulipas.



La Caravana mostró ayer el mayor peligro al que se enfrenta la migración irregular: la muerte.



Un centroamericano que viajaba de Tapachula a Huixtla perdió la vida al caer de un vehículo al que le había pedido aventón para apurar su camino hacia los Estados Unidos.



El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 282 de la carretera costera; dos horas después de que el contingente emprendió el viaje de una ciudad a otra.



Debido al percance, la Policía Federal, que ahora acompañó el movimiento para agilizar el trafico vehicular, obligó a los migrantes a bajarse de todos los vehículos y camiones a los que pidieron ayuda y ordenó a los conductores no prestar más auxilio, como medida precautoria.



Elena Lourdes Urbina también sufrió los riesgos de ingresar a un país sin documentos: extravió a su hijo y su nieto, Víctor Rodríguez y Josué Rodríguez Hernández, respectivamente.



La mujer hondureña contó que el viernes cuando la Policía Federal frenó el avance de la Caravana en el Puente Internacional Rodolfo Robles, fue separada de sus familiares.



Relató que aunque ha pedido ayuda a las autoridades para encontrarlos, no ha tenido respuestas. "Los he andado buscando por todos lados, pero no los he podido encontrar", externó la hondureña.



Rodrigo Abeja, de la organización Pueblos Sin Fronteras, señaló que algunos sitios de México como el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula, donde los migrantes pasaron la noche el domingo, son puntos de enganche de redes de trata.



Acusó que la dilación en los trámites para solicitar asilo por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) también los expone al crimen.



El Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos de la Sociedad Civil refirió que durante este éxodo han documentado violaciones a derechos de los migrantes como hostigamiento, detención arbitraria y separación de familias.







Sol y lluvia







Tras el recorrido de Tapachula a Huixtla, los centroamericanos ya padecen los estragos de caminar largas horas bajo el sol y luego pasar la noche a la intemperie, en medio del frío.



Con pies agrietados, antes de partir, piden ayuda a integrantes de la Cruz Roja que brindan auxilio en el parque Bicentenario.



Aunque sin importar el malestar se levantan para seguir el trayecto.



Óscar Lineras caminó con dolor de cabeza y ardor de garganta. Tuvo suerte de que en el Municipio de Huehuetán, sobre la carretera, miembros de una iglesia colocaran una mesa con cajas de medicamentos. Allí pidió una pastilla.



"Nos están dando pastillas para el dolor de cabeza, la gripe, la tos, suero y vitaminas. En el día el sol nos pega, pero la noche es fría; entonces estamos mal de la garganta, con dolor en los pies y en la cabeza".



La insolación también hizo que Sandra Gutiérrez, sus tres hermanas, su hija y una sobrina se detuvieran a descansar. Las mujeres utilizaron la garita aduanal del Instituto Nacional de Migración, que este día estuvo cerrada, para protegerse de los 32 grados centígrados.



Y sin embargo, eso no fue todo. La lluvia tampoco se apiadó de los migrantes.



Reunidos en un parque tuvieron que improvisar carpas para protegerse de la precipitación, que por fortuna escampó pronto.



Según explican organizaciones civiles, los centroamericanos han rechazado ir a los albergues oficiales, donde recibirían dormitorio, comida y ayuda medica, por el temor a ser detenidos y deportados.



Sin embargo, la sociedad civil y la ciudadanía los ha ayudado en el camino. Durante su trayecto han recibido agua, ropa, alimentos y medicinas.



"Estamos agradecidos con el pueblo de México porque no nos ha faltado nada", reconoció un centroamericano tras recibir un plato de espagueti y frijoles.



Mientras comía, a prisa para no perder el paso, aseguró que esto aún no se acaba.