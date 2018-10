De la corrupción en Chihuahua y otros placeres

Ante la falta de obra pública y de acciones de gobierno que tiendan al mejoramiento integral de la sociedad Chihuahuense, el Gobierno de Javier Corral ha optado por organizar encuentros temáticos de gran nivel, apoyado por sus amigos políticos e intelectuales de la Ciudad de México y otras partes del país, que vienen a Chihuahua a compartir sus ideas, propuestas y a veces hasta sus propias experiencias.



El encuentro Nacional Anticorrupción, presentó dentro del panel Procuración de Justicia e Impunidad, a Jorge Emilio Iruegas, fiscal anticorrupción del Estado de Oaxaca, quien dio a conocer algunas de las experiencias que se han tenido en aquella entidad, donde existen 570 municipios y 420 de ellos se rigen por sus usos y costumbres y que también en su totalidad, cada tres años, parten de cero, porque quienes ocupan temporalmente el cargo, simplemente se llevan todo y no dejan registro de absolutamente nada.



Comento que las fiscalías anticorrupción en el país han surgido a partir de ocurrencias y propuestas reactivas y no con una estrategia definida que busque la homologación de acciones y proyectos, de tal forma que las que existen en varios estados, son diferentes entre sí, mientras que en cuanto autonomía de acción, es simplemente de papel, porque en la realidad, dependen del ejecutivo a través de las fiscalías.



Jorge Emilio Iruegas, quien compartió despacho en la ciudad de Monterrey con la actual fiscal anticorrupción de Chihuahua Gema Guadalupe Chávez Durán, consideró que hay decisiones de los órganos de gobierno que se deben trasparentar para evitar suspicacias, como el procedimiento abreviado otorgado al exgobernador Javier Duarte de Veracruz, o como en el caso de Alejandro Gutiérrez "La Coneja", donde la PGR atrajo el caso, únicamente para desistirse de la acción penal en su contra.



Sin duda, la mejor presentación del panel se la llevó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos, quien afirmó que efectivamente la justicia es selectiva, pero no porque se pretenda realizar de esa forma, sino, simplemente porque no puede llevarse a cabo de otra manera.



Se remontó a los orígenes de la inquisición, donde la consigna era llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para castigar a los herejes y aunque se pretendía no dejar ninguna investigación en curso, se guardaban aquellas que no eran de la prioridad que se requería, porque no tenían el impacto social que tenían otras.



Consideró que para llevar a cabo una mejor administración de justicia, es necesario proporcionar a los juzgadores más herramientas de que echar mano, concretamente se refirió a que se pudiera crear una nueva ley de combate a la delincuencia, o mejorar ampliamente con la que se cuenta porque no responde a las necesidades de justicia que se reclaman.



Actualmente, -dijo- la mayoría de las Fiscalías, incluyendo por supuesto Chihuahua, procesan mayoritariamente temas de flagrancia y un poco más; del resto prácticamente se olvidan.



A pregunta expresa sobre el tema de la puerta giratoria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó que es un tema de incapacidad para recabar información para que el juez pueda valorar niveles de riesgo a la hora de imponer una medida cautelar, sancionar una suspensión del proceso a prueba o un acuerdo reparatorio; es cuestión de operatividad y no de norma; sobre la propuesta de aumentar el catálogo de delitos que requieren medidas cautelares de prisión preventiva, consideró que es una puerta falsa que puede conducir a tener investigaciones de menor calidad, a mayores riesgo de abuso, porque no será un juez quien decida conforme a niveles de riesgo, ponderados en función de un debate, quién debe permanecer detenido y quién no, otorgándole potestad a la autoridad ministerial lo que en sentido estricto debería quedar en manos del juez, porque parte de un premisa falsa, de que la clasificación del delito es la que determina la responsabilidad, además de que es violatorio de derecho internacional y que representa que tarde que temprano nuestro país será condenado; dio a conocer que México es el único país en toda América que cuenta en su constitución una prisión preventiva oficiosa, reflexionando al final que si teniendo un vecino como Guatemala con menos recursos que el nuestro, tengamos que recurrir a métodos más medievales.



Al día siguiente, el fiscal Cesar Augusto Peniche, en su exposición redes de corrupción el caso Chihuahua, consideró que con el nuevo sistema de justicia penal es más fácil corromper a un juez que a un policía, en clara respuesta a lo afirmado por el magistrado presidente.