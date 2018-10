Foro Anticorrupción... ¡A la medida de un narcisista!

El gobernador está enfermo de autismo y la doble cara. A la sociedad que se expresó afuera del foro anticorrupción y en las redes, no la quiere oír ni ver. Esa es su enfermedad, su arrinconamiento en su YO soberbio.



Un gobernador mentalmente sano genera conductos a la manifestación y comunicación con la gente, disfruta de la compañía de la gente. Pero este gobernador Corral rehuye y hasta ordena a sus policías prepararse para reprimir a quienes lo llevaron a la gubernatura. Porque la sociedad que se manifestó afuera del foro anticorrupción fue clave en su triunfo electoral. Otra cara de malagradecido.



Cierto es que la población no le cree al gobierno de Corral, porque desde que asumió el poder aquella no está informada adecuadamente, tampoco hay resultados; el constante maltrato a los medios de comunicación críticos y las amenazas constantes a la Libertad de Expresión provoca que los medios no informen a la sociedad por dos razones, no quieren ser instrumentos de manipulación del gobernador que los agrede y porque Corral y sus funcionarios están ocupados haciendo negocios personales con el erario público. Por ende los medios sólo informan de la realidad del gobierno de Corral: los secretos de su corrupción a falta de obras y resultados.



Cuando Corral era candidato era muy sociable y muy risueño con la gente. Pero como gobernador a la gente le hace muecas de hastío y su expresión en el rostro es claramente autoritaria. Y desde que es gobernador enseñó la otra cara, abiertamente represiva contra la División de Poderes y la gente que lo llevó al poder.



¿Por qué Corral no permite a los voceros naturales de la sociedad chihuahuense que se exprese en sus foros de anticorrupción?, porque sabe muy bien que traicionó a quienes votaron por él y no ha cumplido su palabra. Ahora “habla” de anticorrupción, pero abierta y secretamente la práctica por todos lados. Pues hasta hoy la población conoce muchas acciones corruptas del gobierno de Corral, pero falta conocer la corrupción que aún oculta.



Sin duda esa personalidad autística no solamente conlleva distanciarse de los gobernados, sino la conversión a una personalidad destructiva.



El hecho de que ese foro anticorrupción, con los intelectuales cortesanos, se convierta para él en el refugio de su individualidad ególatra, no le esconde nada a su destructividad. Al contrario, la exhibe impúdicamente.



A Corral, vestirse de “anti corrupto”, con sastres a la medida, no lo hace honesto.



Los innumerables hechos de corrupción del gobernador y sus amigos hablan por sí mismos. Y la sociedad lo sabe. La sociedad ha rebasado al gobernador por la izquierda. Generó una crisis de legitimidad por pelear con la población porque le exigen honestidad y resultados, y con los medios de comunicación porque lo exhiben de cuerpo entero. Las crisis de credibilidad y legitimación que genera por su autismo, lo tienen arrinconado.



¿Alcanzarán a entender los que trajo Corral a su foro anticorrupción, que con salmón, filetes, tequilas, cervezas, vinos tintos, whiskys y chistes baratos, en realidad los quiere controlar?



Corral sabe perfectamente que con el pago de avión, hospedajes, comidas, vinos y regalos a sus intelectuales orgánicos les amarra la lengua y la conciencia. Sólo esos cortesanos “tan inteligentes y honestos” no lo saben. ¡AJÁ!... ¡Son igual que él!. Ven la corrupción en ojo ajeno, y menos en el propio.



No tarda en irles a cobrar la factura al D.F donde esos “angelitos” de la anticorrupción comen, beben y despiertan tarde.



Por eso la sociedad en redes y frente a Palacio de Correos, se manifiesta en el foro a la medida de la corrupción estatal, luchando enérgicamente contra la corrupción y la impunidad de todos los gobernantes, incluido, ¡por supuesto!, el del gobernador Corral. Ese foro de teóricos de la anticorrupción es como el espejito de la bruja, al que Narciso Corral le dice todos los días “!espejito, espejito!, ¿dime quién es el gobernador más honesto de México? Y el foro le responde con la panza bien llena: ¡tú Javier corral!, ¡tú eres el gobernador más honesto de México! Y Narciso Corral sale como el rey desnudo a la calle, ¡todo contento!, ¡claro!, sin ver a la gente que desnuda su corrupción y traiciones.