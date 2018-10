Los motivos de la Justicia Selectiva

De irrelevantes, a lo menos son tildados todos aquéllos que se manifiestan en contra del gobernador, discrepan o le llevan la contraria; y de ahí partimos para lo que siga, si las protestas suben de tono. De entrada, esas personas se ganan que les cierren la puerta y si acaso, la escalada de reclamos pretende convertirse en denuncias o auditorías, se les declarará la guerra; sin embargo, tanto frente abierto puede revertirse y, dicho sea de paso, cuidado porque no hay enemigo pequeño.



De club en club de amigos, Javier Corral ha demostrado que sabe sacarle jugo a las situaciones para su beneficio y después, como si nunca nos hubiéramos conocido. La imagen de él como candidato, con escoba en mano, hombro con hombro con Jaime García Chávez... Y ahora, una valla de guardias que no deja al abogado y activista, ni acercarse al gobernador, es reveladora. Es de esas fotografías que dicen más que mil palabras.



Apenas tres años atrás, juntos barrían con la corrupción del régimen de César Duarte, ahí mismo en los alrededores de las calles Aldama y Venustiano Carranza. Hoy en día, el abogado lo califica de tirano, resume su gestión como la peor en 50 años y le espeta: Nos fallaste, Corral.



A su vez, el mandatario lo etiqueta de irrelevante y, ante su nuevo grupo de aliados, en el arranque de su foro anticorrupción, siembra la duda: “Quién sabe qué motivaciones tenga...”



No se trata sólo de una ruptura entre amigos, si alguna vez lo fueron, sino el viraje en los objetivos del combate a la corrupción. Para medio Chihuahua está claro que Jaime García Chávez fue quien reunió cientos de documentos para demostrar que el exgobernador utilizaba la fiduciaria Unión Progreso como su banco particular con el único fin de borrar la ruta del dinero. Causa legal que ya en el poder, Javier Corral ignoró.



No sólo el abogado ha cuestionado la debilidad de la estrategia que Corral y su equipo legal eligieron al conformar los “maxijuicios”; también jueces y magistrados, diputados, analistas y líderes camerales han reclamado el desgaste de enfocarse solamente en la persecución de Duarte y sus allegados, y que al final del día solamente han detenido a unos cuantos funcionarios de nivel medio, ni en pesos se ve reflejado el resarcimiento del daño.



Recién a principios de esta semana, la Fiscalía General del Estado giró un boletín de prensa para presumir el “precedente nacional en el combate a la corrupción de la actual administración”.



Eso equivale a ocho sentencias condenatorias en contra de cinco exfuncionarios del gobierno anterior y dos empresarios vinculados a proceso.



Lo que el comunicado omitió detallar es que la mitad de ellos goza actualmente de libertad. Y en esa lista, cabe aclarar, no se cuenta el proceso contra el político y empresario Alejandro Gutiérrez ya fuera del penal, ni el que recién se añade a las liberaciones que es el líder de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal.



Contexto que clarifica aún más las motivaciones de García Chávez para hacerse oír, defender una denuncia que ha sido obstaculizada en los ámbitos estatal y federal; es lo suyo, la vena jurídica que drena desde hace décadas por el activista, desde que defendió hasta el último, Aceros de Chihuahua. Se llama congruencia, que puede ser o no compartida por muchos, pero es característica de quien ha encabezado causas sociales y por ello, hoy recrimina que sea en serio el combate a la corrupción.



No es el único. La denuncia del magistrado Gabriel Sepúlveda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar la intervención del gobernador en el Tribunal Superior de Justicia y nombrar como presidente a Julio César Jiménez Castro, así como la creación del Consejo de la Judicatura Estatal para fungir como un ente paralelo. Los motivos de Sepúlveda seguramente, que el nombramiento implicó su destitución.



Otro frente se abrió en el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la demanda interpuesta por Rodolfo Leyva, al acusar que el gobernador metió la mano para quitarlo de la presidencia y en su lugar, nombrar a Alejandro de la Rocha; un litigio que a la fecha sigue, a pesar del fallo de un juez federal que ordenó la restitución de Leyva.



Mientras que en el Poder Legislativo se acusó la premura de nombrar como Auditor Superior del Estado a Héctor Acosta, durante la última sesión de la LXV Legislatura con el último aliento de mayoría absoluta del PAN en el Congreso del Estado. Herencia de un reclamo para los actuales diputados no sólo por lo cuestionable de la designación, sino porque hay un fallo judicial que se ha omitido para reconocer a Armando Valenzuela en ese puesto, desde que comenzó esta administración.



Motivaciones de sus detractores que transitan en señalamientos de justicia selectiva, opacidad y doble discurso. Hace lo que acusa, simula el apego a la legalidad y crea sus plataformas –como los foros— para mantener un discurso que no corresponde con la realidad del estado que él mismo gobierna.



Más bien entonces, habría que revisar cuáles son las motivaciones de Javier Corral porque a estas alturas, si gobernar la entidad no es su prioridad, ni lo compensa integrando un calificado y efectivo gabinete, capaz de resolver cuanto problema surja y, tampoco está dispuesto a aplicar lo que predica en materia de combate a la corrupción en su propia administración, entonces ¿qué lo motiva?