Vocación de servicio, nuevos retos y la familia por delante

La forma como se ha percibido por décadas la prestación del servicio público en las diferentes instituciones del Estado mexicano, para nada ha sido la más aceptable, sino por el contrario, ha sido de una alta inconformidad y reproche por parte de la sociedad. Las muestras de desprecio hacia los gobernados siguen haciéndose presente, y tal parece que esos sátrapas no han aprendido lección alguna.



Aunado a lo anterior, se encuentra la desfachatez con la que muchos han dispuesto de los recursos del erario con total impunidad, y cuando han sido juzgados se les han impuestos ridículas y ofensivas sanciones que ninguna proporción tienen con la gravedad de sus abusos. Se les encarcela unos cuantos años y después a seguir disfrutando de sus inexplicables fortunas.



Ese hartazgo social ha motivado un sinnúmero de propuestas que esperemos sean concretadas y no queden en el discurso, ni en la aplicación selectiva de la ley.



Entre los planteamientos que se han formulado para cambiar radicalmente la administración pública, se encuentra la de limitar los excesivos sueldos y prestaciones, así como ofrecer una atención digna a la población y abatir la corrupción y la impunidad, siendo estos aspectos los que han caracterizado a los gobiernos de diferentes colores ¿Cuál se salva de tal aseveración?



Indiscutiblemente no podemos hablar de una generalidad en cuanto a los individuos, pues esos comportamientos detestables sobre todo se presentan en los “jefecillos” ineptos y rateros, y no en los trabajadores de menores rangos, que son los que en realidad hacen la chamba y vienen a ser receptores de imposiciones y malos tratos.



De consolidarse los cambios que se han venido anunciando para bien del país (esperemos que efectivamente así sea), quienes ocupen algún cargo de un nivel importante en el servicio público definitivamente deberán contar con una verdadera vocación para servir a los demás, pues los excesos que por costumbre se han permitido ya no lo serán más (insisto, ojalá y así sea).



Por diversos motivos he tenido la fortuna de conocer a personajes de la política y de la función pública de alto prestigio, y de manera muy especial vienen a mi mente el señor Elías Humberto Pérez Mendoza y la señora Águeda Torres Varela –quien lamentablemente falleció hace algunos años-, personas que fueron presidentes municipales de Cuauhtémoc y de Guerrero, respectivamente, y además diputados locales, caracterizándolos a ambos una marcada nobleza y don de gentes, así como una destacada capacidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones. Una verdadera vocación de servicio.



Otra persona que igualmente con su trayectoria política y personal considero es un buen referente, lo es el señor Obed Lara Chávez, quien cuenta con un particular carisma que le ha servido para ir abriendo brecha en favor de los demás, y de manera similar a los dos personajes antes mencionados, ha demostrado que las limitaciones no son lo suyo.



El señor Lara Chávez actualmente es diputado local por el Distrito 14, que comprende los municipios de Cuauhtémoc y Riva Palacio, pero anteriormente ya había sido presidente municipal de Ocampo, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Cuauhtémoc y director del Conalep en este último municipio, hasta donde tengo conocimiento.



En los dos últimos cargos de una u otra forma tuve la oportunidad de conocer su desempeño, y en base a ello estimo que se le puede considerar como una persona honorable, ecuánime y solidaria, entre otros atributos, pero sobre todo un buen amigo.



Seguramente quienes lo conocen coincidirán con quien esto escribe, y de igual manera tendrá la expectativa de que hará un buen papel como legislador, pues ya está dando indicios de ello.



Hace unos días, presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer la figura de la familia y reforzar el tejido social, argumentando que la familia es el primer agente socializador de los hijos y que el educarlos es un gran reto y una enorme responsabilidad, que a su vez se convierte en una de nuestras mayores satisfacciones.



Asimismo, destacó en la presentación de su iniciativa que en los últimos años la sociedad ha sufrido cambios profundos y desafortunadamente uno de los pilares de la convivencia armónica está en riesgo, refiriéndose al conjunto de valores que dan forma al carácter, formación y personalidad de mujeres y hombres que integran la comunidad.



Importante iniciativa que muy seguramente en el debate legislativo tendrá una fuerte aceptación, y muy pertinente dadas las condiciones de ausencia de valores y de descomposición social que cada vez van ganando más terreno.



Estimado Obed, en personas como tú tenemos puestas nuestras esperanzas de un mejor estado y país. No nos falles.