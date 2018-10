La sabiduría, antídoto a la corrupción

Un hombre sabio que fue David o McKay solía decir algo como, “La sabiduría es la correcta aplicación de conocimiento, uno puede conocer todo sobre los trucos de los números y todo sobre el arte de las letras, pero si su habilidad para los números sólo le da para llevar una doble contabilidad y el arte de escribir para generar pornografía, es un hombre que no ha logrado sino ganar lo poco para perder lo máximo”. Esta semana se ha discutido en Chihuahua mucho sobre la corrupción, juzgue usted que es lo que de conocimiento le ha dejado tal reunión, empero admírese cuando la aplicación de ese conocimiento haga efectivo el ejercicio de la justicia y asómbrese cuando el mandatario, asi pertenezca a la autoridad federal, estatal, municipal o el directivo, cualquier nivel que sea y del organismo que fuere, con su ejemplo nos diese el mayor testimonio de ejercicio anticorrupción actuando con su conducta proba.



Que diferente seria[1] el Mundo, México y Chihuahua si todos como ciudadanos deseosos de saber la verdad sometiésemos a la autoridad al escrutinio que emprendió el emir de Argelia, Bauakas; quien según narra Leon Tolstoi en el cuento El Juez Sabio".



“Quiso averiguar si era cierto o no, como le habían dicho, que en una de sus ciudades vivía un juez justo que podía discernir la verdad en el acto, y que ningún pillo había podido engañarle nunca. Bauakas cambió su ropa por la de un mercader y fue a caballo a la ciudad donde vivía el juez.



A la entrada de la ciudad, un lisiado se acercó al emir y le pidió limosna. Bauakas le dio dinero e iba a seguir su camino, pero el tullido se aferró a su ropaje.



– ¿Qué deseas? -preguntó el emir- ¿No te he dado dinero?



– Me diste una limosna -dijo el lisiado- ahora hazme un favor. Déjame montar contigo hasta la plaza principal, ya que de otro modo los caballos y camellos pueden pisotearme.



Bauakas sentó al lisiado detrás de él sobre el caballo y lo llevó hasta la plaza. Allí detuvo su caballo, pero el lisiado no quiso bajarse.



– Hemos llegado a la plaza, ¿por qué no te bajas? -preguntó Bauakas.



– ¿Por qué tengo que hacerlo? -contestó el mendigo-. Este caballo es mío. Si no quieres devolvérmelo, tendremos que ir a juicio.



Al oír su disputa, la gente se arremolinó alrededor de ellos gritando:



– ¡Id al juez! ¡Él juzgará!



Bauakas y el lisiado fueron al juez. Había más gente ante el tribunal y el juez llamaba a cada uno por turno. Antes de llegar a Bauakas y al lisiado, escuchó a un estudiante y a un campesino. Habían ido al tribunal a causa de una mujer: el campesino decía que era su esposa y el estudiante decía que era la suya. El juez escuchó a los dos, permaneció en silencio durante un momento, y luego dijo:



– Dejad a la mujer aquí conmigo y volved mañana.



Cuando se hubieron ido, un carnicero y un mercader de aceite se presentaron ante el juez. El carnicero estaba manchado de sangre y el mercader de aceite. El carnicero llevaba unas monedas en la mano y el mercader de aceite se agarraba a la mano del carnicero.



– Estaba comprando aceite a este hombre – dijo el carnicero – y, cuando cogí mi bolsa para pagarle, me cogió la mano e intentó quitarme todo el dinero. Por eso hemos venido ante ti; yo sujetando mi bolsa y él sujetando mi mano. Pero el dinero es mío y él es un ladrón.



A continuación habló el mercader de aceite:



– Eso no es verdad -dijo-. El carnicero vino a comprarme aceite y después de llenarle un jarro, me pidió que le cambiara una pieza de oro. Cuando saqué mi dinero y lo puse en el mostrador, él lo cogió e intentó huir. Lo agarré de la mano, como ves, y lo he traído ante ti.



El juez permaneció en silencio durante un momento, luego dijo:



– Dejad el dinero aquí conmigo y volved mañana.



Cuando llegó su turno, Bauakas contó lo que había sucedido. El juez lo escuchó y después pidió al mendigo que hablara.



– Todo lo que ha dicho es falso -dijo el mendigo-. Él estaba sentado en el suelo y yo iba a caballo por la ciudad, cuando me pidió que lo llevase. Lo monté en mi caballo y lo llevé a donde quería ir. Pero, cuando llegamos allí, no quiso bajarse y dijo que el caballo era suyo, lo cual no es cierto.



El juez pensó un momento, luego habló:



– Dejad el caballo conmigo y volved mañana.



Al día siguiente, fue mucha gente al tribunal a escuchar las sentencias del juez.



Primero vinieron el estudiante y el campesino.



– Toma tu esposa -dijo el juez al estudiante- y el campesino recibirá cincuenta latigazos.



El estudiante tomó a su mujer y el campesino recibió su castigo.



Después, el juez llamó al carnicero.



– El dinero es tuyo -le dijo. Y señalando al mercader de aceite, ordenó:



– Dadle cincuenta latigazos.



A continuación llamó a Bauakas y al lisiado.



– ¿Reconocerías tu caballo entre otros veinte? -preguntó a Bauakas.



– Sí -respondió.



– ¿Y tú? -preguntó al mendigo.



– También -dijo el lisiado.



– Ven conmigo -dijo el juez a Bauakas.



Fueron al establo. Bauakas señaló inmediatamente a su caballo entre los otros veinte. Luego el juez llamó al lisiado al establo y le dijo que señalara el caballo. El mendigo también reconoció el caballo y lo señaló. El juez volvió a su asiento.



– Coge el caballo, es tuyo -dijo a Bauakas- Dad al mendigo cincuenta latigazos.



Cuando el juez salió del tribunal y se fue a su casa, Bauakas le siguió.



– ¿Qué quieres? -le preguntó el juez-. ¿No estás satisfecho con mi sentencia?



– Estoy satisfecho -dijo Bauakas-. Pero me gustaría saber cómo supiste que la mujer era del estudiante, el dinero del carnicero y que el caballo era mío y no del mendigo.



– De este modo averigüé lo de la mujer: por la mañana la mandé llamar y le dije: «¡Por favor, llena mi tintero !» Ella cogió el tintero, lo lavó rápida y hábilmente y lo llenó de tinta; por lo tanto, era una tarea a la que ella estaba acostumbrada.



Si hubiera sido la mujer del campesino, no hubiera sabido cómo hacerlo. Esto me demostró que el estudiante estaba diciendo la verdad. Y de esta manera supe lo del dinero: lo puse en una taza llena de agua, y por la mañana miré si había subido a la superficie algo de aceite. Si el dinero hubiera pertenecido al mercader de aceite, se hubiera ensuciado con sus manos grasientas. No había aceite en el agua, por lo tanto, el carnicero decía la verdad. Fue más difícil descubrir lo del caballo. El tullido lo reconoció entre otros veinte, igual que tú. Sin embargo, yo no os llevé al establo para ver cuál de los dos conocía al caballo, sino para ver cuál de los dos era reconocido por el caballo. Cuando te acercaste, volvió su cabeza y estiró el cuello hacia ti; pero cuando el lisiado lo tocó, echó hacia atrás sus orejas y levantó una pata. Por lo tanto supe que tú eras el auténtico dueño del caballo.



Entonces, Bauakas dijo al juez:



– No soy un mercader sino el emir Bauakas. Vine aquí para ver si lo que se decía sobre ti era verdad. Ahora veo que eres un juez sabio. Pídeme lo que quieras y te lo daré como recompensa.



– No necesito recompensa, -respondió el juez-. Estoy contento de que mi emir me haya elogiado"(1).



COROLARIO



Ojalá todas las autoridades fuesen como ese juez sabio que se conforma con que el soberano para ellos en este mundo, país y estado la ciudadanía les agradeciese por su sabiduría y no por su grandilocuencia, que las palabras, son sólo palabras, a menos que sean como en este caso, acompañadas del cabal ejercicio de la verdad, la bondad y el amor a lo justo, de otro modo como señalo únicamente son palabras.



Siempre será mejor a la hora de los hechos, como lo muestra el cuento del maestro Tolstoi, la verdad y la justicia que son mucho mejor que las disputas y las trompadas, la verdad se construye con eso, con un actuar congruente, sabio y sobre todo justo.



Saque cada cual sus conclusiones.



(1) León Tolstoi, Cuentos 2 octubre, 2016 Blogg de Libros



