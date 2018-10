Injusticias de la justicia mexicana

Estrujante el reportaje que realizó in situ, el periodista Javier Alatorre, de TVAzteca, en la comunidad indígena-zapoteca de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en relación con la aprehensión del comunero señor Eliodoro Morales, por HABER COMETIDO EL GRAVE DELITO DE cazar tres conejos silvestres, del campo, para llevarlos como alimento a su familia.



Según el muy profesional trabajo de Javier Alatorre, y de acuerdo con la entrevista que le hizo –entre otros– al hijo del señor Eliodoro Morales, del mismo nombre, su señor padre se encontraba trabajando la tierra para sembrar pencas de nopal y pitahayas, debido a la poca agua con que cuentan, ya que son los únicos cultivos que soportan la sequía y algo les da para irla pasándola… antes de retirarse a su casa, el indígena zapoteca Eliodoro Morales, decidió cazar tres conejos para llevarlos como alimento a su familia; hechos sucedidos el año de 2012.



Pero en el 2016 (cuatro años después), cuando iban a comenzar a sembrar, llegaron los de la Conam (Consejo Nacional del Ambiente) y la Policía Federal y se lo llevaron a la cárcel… sigue informando el hijo del señor Morales: el Ministerio Público, dice que (mi padre) es un delincuente peligroso, que cometió un delito federal, un delito contra la biodiversidad… que se le ha explicado al juez que eso no pone en peligro la diversidad, al contrario, la conserva. Por lo pronto, se le impuso una multa de 200 mil pesos, y puede pasar nueve años en la cárcel.



El hijo de don Eliodoro Morales cede a la impotencia y a la angustia de saber y ver a su padre en la cárcel, a grado tal de derramar las lágrimas, sosteniendo firme y convincentemente, que: voy a seguir luchando (para sacarlo de la prisión) porque es una INJUSTICIA, NO SÉ QUÉ TENGA QUE HACER, PERO MI PAPÁ TIENE QUE SALIR…



El citado periodista entrevistó también a otros miembros de la etnia zapoteca, de la misma comunidad, sobre el caso en referencia. Don Francisco dijo que según el Gobierno esas tierras son “zonas protegidas”, que por eso no cazan… prefieren aguantarse el hambre, pues esos (las autoridades) son muy vivos, está cabrón… Don Fulgencio, de la misma etnia y comunidad, persona que de inmediato se le detecta la seria enfermedad que le aqueja, contestó que no está correcto lo que hicieron con Heliodoro Morales, por matar 1, 2, 3, 4 ó 5 conejos PARA BUSCAR LA VIDA… No sabemos de REGLAS de LEYES, sólo los que tienen palancas, dinero, no van a la cárcel…



Dando muestras de un auténtico periodismo al servicio de la comunidad, de los más jodidos de los EUM, Alatorre, en ese contexto, afirma que más de ocho mil casos de indígenas en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, están en la cárcel, siendo el mayor número de indígenas presos en el país. Seguramente, la mayoría de los casos: INJUSTAMENTE.



Que habitan en todo el territorio nacional más de 16 millones de indígenas, la inmensa mayoría viviendo en condiciones de pobreza extrema. Y que en toda la nación mexicana, hay 56 millones de habitantes en pobreza “moderada” y 11 millones y medio, en pobreza extrema.



Doloroso e indignante el caso narrado, la realidad, el problema, es que no es un caso aislado el precitado, en todas y cada una de las entidades federativas se encuentran cientos, si no es que miles de víctimas de las injusticias de la justicia, no nada más de las etnias originarias o indígenas, sino además, mestizos. Los cuales purgan condenas que no saben ni por qué, o quizá por haberse atrevido a “robarse” o llevarse sin pagar, de algún súper o tienda de “conveniencia”, una lata de leche en polvo, o un litro del mismos alimento, alguna caja de galletas, una bolsa de frijol, de azúcar, de… para llevarles algo que comer a sus vástagos.



La falta de empleo y el desempleo a eso y más pueden obligar. Y no hay que olvidar ese dicho popular: Primero es comer, que ser cristiano. O, bien: La necesidad tiene cara de hereje.



Lo anterior, nos lleva a la conclusión de que históricamente, por siglos, en México sí ha existido y existe la JUSTICIA SELECTIVA, demostrándose con ello, una total CORRUPCIÓN que conlleva implícitamente el PACTO DE IMPUNIDAD, signado de facto, por el Prianprd. Afortunadamente, ambos, en evidente decadencia, para bien de todos los mexicanos.



En ese marco entran los pillos, los delincuentes de cuello blanco, que suman considerable cantidad en el estado de Chihuahua y en el resto del país, muchos de los cuales gozan de lo que sustrajeron del erario municipal, estatal y federal, de libertad y de cabal salud (mientras no están presos, porque en cuanto caen en la cárcel, luego, luego se enferman).



Algunos entran en la farsa de ser juzgados por “rateros”, por lavado de dinero, por delincuencia organizada, como es el caso concreto del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien junto con su esposa (¿primera dama?) se apoderaron de miles de millones de pesos del pueblo veracruzano, y va a estar encerrado por nueve años –con chanza de salir a los 2 o 3 años–, con una irrisoria multa de 87 mil pesos. ¿Es comparable este aberrante caso con el del indio zapoteca, Heliodoro Morales?



Ahí está la lista de los bribones, de los delincuentes que tranzaron con Odebrechst, OHL (Obrascón Huarte Lain)… el cacique sindical priista de Pemex, Carlos Romero Deschamps, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su todavía esposa, conocida comúnmente como La Gaviota, la apropiación ilegal de pozos petroleros y otros rubros de Pemex, por familiares de Carlos Salinas de Gortari y…; los “desvíos” de miles de millones de pesos por parte de la señora Rosario Robles y compinches, etcétera.



A propósito de lo aquí expuesto, en el marco del flamante “Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018”, José Emilio Iruegas, fiscal anticorrupción del estado de Oaxaca, en su conferencia dijo que Oaxaca tiene 570 municipios y 420 de ellos se rigen por usos y costumbres, quienes dejan el cargo, dejan en cero las finanzas del municipio; se llevan todo. Entonces, qué culpa tienen las etnias originarias de hacer uso de sus tradiciones, usos y costumbres.



Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos, aceptó, que, efectivamente, la justicia es selectiva, pero no porque se pretenda realizar de esa manera, sino, simplemente, porque no puede llevarse de otra manera (¡!).



Asimismo, el fiscal César Augusto Peniche, expresó que con el nuevo sistema penal es más fácil corromper a un juez que a un policía.



Por esas y más razones y hechos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y las verdaderas conciencias mexicanas y nacionalistas de Morena, deben responder lealmente a las esperanzas de un México democrático, justo y equitativo, de todos los mexicanos.