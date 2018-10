Sigue la gira de agradecimiento, con toque de segunda campaña

En su visita a Tabasco, el presidente electo reafirmó el compromiso con los maestros para cancelar la mal llamada Reforma Educativa. Luego entró en el tema de los trabajadores petroleros, a quienes reafirmó el compromiso con la democracia sindical. En la elección de los dirigentes me van a ayudar ustedes cada vez que se vaya elegir un dirigente del sindicato petrolero, luego agregó: de cualquier sindicato, todo será con voto libre y secreto.



Democracia para todos, en la familia, en la escuela, en el sindicato, en la sociedad y en el gobierno; democracia como forma de vida. El presidente electo dijo que durante la reunión se habló del proyecto de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, y reiteró que la meta para el próximo sexenio es llegar a una producción de petróleo de 2 millones 600 mil barriles, en lugar del millón 800 mil que se producen ahora. Al final dijo: hay muchos problemas, porque este régimen corrupto desgració al pueblo.



A estas propuestas de AMLO se resisten los maestros de la CNTE, que fijó como plazo el 29 de octubre, un mes y días antes de que sea presidente, para la abrogación de la Reforma Educativa, al igual que la cancelación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Los rebeldes que amenazan con ser el talón de Aquiles del próximo gobierno, ya que, por si las dudas, la organización magisterial disidente llamó a “preparar la movilización para hacer frente a los oídos sordos de quienes prometieron cambios que se están quedando en discursos de pasillos”. El desencuentro se acredita a que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, rechazó el miércoles anterior, en Toluca, la exigencia de la CNTE de regresar la nómina magisterial al control de los estados.



Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, presidente de la cámara de diputados dijo que el día primero de diciembre, en la toma de protesta de López Obrador, el presidente saliente no podrá ingresar con el Estado Mayor Presidencial (EMP) al recinto, por lo que el evento será con austeridad republicana, sin armas ni guardias, ya que ahí no hay peligro. Recordemos que no sólo entraba el EMP sino que se posesionaba de las instalaciones.



Martí Batres, presidente del Senado, en el tema del agua, las reforma que prohíbe expresamente la privatización del agua, a fin de garantizar el derecho constitucional de los mexicanos al abasto oportuno debe ser aprobada antes de que concluya éste periodo de sesiones. Agregó: es un tema coyuntural, dada la intención del presidente Enrique Peña Nieto de otorgar concesiones para la explotación del agua antes de concluir su mandato, y si bien éstas pueden ser revocadas por Andrés Manuel López Obrador en cuanto asuma el gobierno, es importante que se establezca en la ley la prohibición expresa de entregar los recursos hidráulicos del país a particulares.



En otro asunto, que tiene que ver con el traslado de las dependencias federales a diversos estados del país, Joel Ayala, líder de la Fssste, dijo que AMLO garantizó que ningún trabajador será obligado a ir al estado en donde quedará la secretaría o dependencia federal en que trabaje, sino que todo será voluntario y comenzarían con los denominados trabajadores de confianza. Lo cual deja ver que los de confianza sí podrían ser obligados al cambio de residencia.



En nuestro estado, el fin de semana se realizó un panel, en el que se dejó claro que el financiamiento privado para los partidos es peligroso. Durante su intervención en el panel Corrupción Política y Elecciones, realizado en la ciudad de Chihuahua este fin de semana, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, al igual que Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, coincidieron en mantener el actual modelo de financiamiento público para partidos políticos, porque efectivamente garantiza que el poder establecido no tenga control sobre el voto y que las elecciones sean genuinas. ¿En qué mundo viven, qué no saben de dónde sale el dinero para las campañas? ¿Creerán que los recursos que reciben del estado son suficientes? Qué inocentes.