Cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua lanzó –en julio próximo pasado- la lotería denominada Amanece Millonario y vi que tenía como finalidad beneficiar a más de 480 viviendas ubicadas en municipios de la sierra con el programa Cosechas de Agua, noté que el proyecto tenía un buen fin y decidí comprar mis boletos. El sorteo sería público el 4 de octubre.



Claro que quienes compramos billetes o de la Lotería Nacional o los “ráscale” o cualquier otro sorteo lo hacemos con el ensueño de obtener un buen premio. No conozco a nadie que adquiera un cachito o una serie y los rompa porque no tiene intenciones de sacarle provecho. La probabilidad de pegarle al gordo de la lotería es de uno sobre millones. En cambio aquí es de uno sobre 200 mil. Tenía la esperanza de despertarme con la buena nueva de ser millonario aunque con reservas por aquello de que afortunado en el amor, desafortunado en el juego.



¿Qué hacer con un millón de pesos? Pensé durante noches y noches, días y días, madrugadas y madrugadas. ¿Comprar un coche nuevo? ¿Ampliar mi casa o comprar otra? ¿Planear un viaje otra vez a la Argentina y disfrutar de los exquisitos vinos y deliciosos cortes gauchos? ¿Regalarlo a los pobres? ¿Organizar una gran fiesta? ¿Pagar deudas? ¿Especular en CETES o en la bolsa de valores? ¿Presumirlo para que de pronto lleguen parientes que ni conozco a pedirme prestado? ¿Dejar de trabajar? ¿Comprar un bote? ¿Construir un campo de golf en mi casa? ¿Invertirlo en un negocio?



Ahora bien, debemos tomar en cuenta que un millón de pesos no es una cantidad que digamos “Qué bárbara”. No se puede hacer todo lo de la lista. En mi caso: para qué comprar un coche nuevo si tengo ya uno. Mi humilde vivienda no requiere de ampliaciones y quienes la habitamos estamos a gusto. Comprar otra casa. Y ni modo que me pase la vida durmiendo un día en una residencia y los demás en la otra. Darlo a los necesitados me pareció una buena opción pero quién requiere más el efectivo que yo. Me lo obsequiaré a mí mismo, decidí. Una pachanga ¿Para que el salón se llene de gente que ni conozco “yo soy amigo de la hermana de un señor/ que no vino a la fiesta/ y yo soy cuate del sobrino de Nabor, el que toca con la orquesta”? ¿Deudas? No tengo gracias al cielo nublado. Las inversiones siempre tienen su riesgo. Y nada de andar de payaso alardeando mi buena suerte so pena que familiares y amigos me lo pidan en empréstitos que no piensan liquidar. No puedo dejar de trabajar porque estoy en vacaciones perpetuas. Para qué quiero una barcaza si a veces ni agua hay en las presas. En mi casa ya hay un campo de golf. Nunca me dediqué a los negocios y no creo que pueda instruirme en esas complicadas lides. Primate veterano no se instruye en brincos distintos. Lo más seguro será sufrir pérdidas. Y además para eso me retiré de la vida profesional, para no laborar. Y así soñaba dormido y soñaba despierto.



Pero el gobierno del estado, siempre dispuesto a alcanzar el propósito de que los gobernados seamos felices, se percató de inmediato de que miles y miles de ciudadanos pasábamos las noches en vela especulando qué hacer con el dinero. Sabio como lo es, supo a tiempo que iba a hace feliz a una persona e infeliz a 199,000 ilusos. Y decidió posponerlo con el pretexto de que no se habían vendido los suficientes números y postergó para diciembre el sorteo. Muy bien. En diciembre –es probable- nos dirán que vayamos a que nos reembolsen los cien pesotes y asunto arreglado.



A mi álter ego no le agrada el programa en el cual puedas pagar multas o predial con descuentos. Porque ¿qué estímulos nos brinda a quienes sí cumplimos en tiempo y forma?