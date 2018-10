No más simulación, pillajes y corrupción en programas de apoyos a pueblos indígenas

Los indígenas “seremos sujetos de derecho, no habrá más trato de objetos”, es el objetivo central del próximo gobierno democrático para rescatar a los pueblos indígenas del abandono social y dejen de ser objetos y sean sujetos de su propia historia, de su propio desarrollo.Con el nuevo gobierno democrático se reconocerá el pleno derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, respeto a sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales. Será una política que combatirá a funcionarios, gobernantes, caciques y líderes corruptos y racistas que engañan, roban, explotan y maniobran a los indígenas para sumirlos más en la miseria y marginación.Los indígenas deben ser actores, sujetos, ciudadanos mexicanos con plenos derechos constitucionales; deben actuar unidos y organizados para conquistar sus derechos violados por años. Los indígenas no deben ser más los “sin patria”, objetos decorativos para la fotografía, el folclor, la manipulación y explotación por la clase política racista.Éste es el panorama que se implementará “con respeto a la Madre Tierra”, aseguró Adelfo Regino Montes, próximo titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, -INPI- que remplazará a la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), durante una reunión en días pasados en Norogachi, municipio de Wachochi con [email protected] gobernadores y autoridades indígenas de la región serrana.En dicha junta se volvió a escuchar la voz de las autoridades indígenas expresando que “en la explotación del bosque falta de transparencia y rendición de cuentas claras; falta de pertinencia cultural en las políticas públicas del bosque, tala clandestina y violación a los derechos humanos en el desalojo de tierras, lo cual genera un deterioro ambiental en la región boscosa”, agregando que se siguen “tumbando pinos, encinos y táscates como si fueran zacate”.Para el oaxaqueño egresado de la carrera de derecho por la UABJO, que ha sido asesor de los mixes y ocupado diversos cargos en la defensa indígena en su estado natal, Oaxaca, es importante recuperar los privilegios de los pueblos originarios que han sido arrebatados por los caciques racistas ejidales, ya que los planes y proyectos para el sector indígena hechos desde las grandes ciudades, “es un gran error que se va a cambiar radicalmente”, expresó el próximo titular del INPI.Destacó que uno de los motivos de su visita fue platicar con las autoridades tradicionales sobre la situación de sus bosques. El otro es iniciar el trabajo conjunto, siempre en un marco de coordinación y respeto con el Gobierno del Estado y en particular con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas a cargo de María Teresa Guerrero.En la reunión destacó el próximo titular del INPI, que es importante que tengan voz y presencia los grupos étnicos en cuanto al reconocimiento de sus tierras, de sus territorios, de sus recursos naturales y, desde luego, que a partir de su participación unida y organizada, “podamos con el futuro Gobierno de la República, definir las políticas y los programas que tengamos que impulsar a partir del día primero de diciembre”.Desde hace varios años se puso en marcha la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea Nacional de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Este instrumento reconoce el derecho de libre determinación, así como los derechos a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y el tema de la consulta, del consentimiento libre, previo e informado antes de que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Además, en la Organización de Estados Americanos (OEA) el 16 de junio de 2016 fue adoptada la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, derechos que desconocen los pueblos indígenas al ser escondidos y negados por los gobierno prianistas.A los pueblos originarios se les ha dado un trato de “objetos”, como mercancía electoral, no se les ha reconocido como “sujetos con personalidad jurídica, titulares de derechos y obligaciones, sino como objetos de políticas públicas”, y eso cambiará. En el nuevo gobierno serán considerados sujetos de derechos, sujetos titulares de un derecho fundamental establecido en la legislación internacional, como es el derecho de libre determinación. No deben ser mexicanos de tercera categoría sin patria.Adelfo Regino Montes consideró que se tiene que salir de la lógica asistencialista a una en donde se considere a los pueblos como sujetos de derechos; como titulares de un conjunto de derechos y obligaciones establecidos en la legislación internacional y nacional, y que a partir de esto se pueda hacer un planteamiento de desarrollo, de bienestar integral. Se está planteando que a nivel de cada pueblo y región indígena, elaboren los planes integrales de trabajo y desarrollo de cada uno de los 68 pueblos indígenas de México y también del pueblo afromexicano”. No es posible seguir en la dinámica de imponer proyectos y programas a los pueblos y comunidades indígenas rurales desde las cómodas oficinas urbanas.Ojalá que se implemente estos programas lo más pronto posible para detener la tala irracional de árboles y la destrucción de las culturas originales de Chihuahua y México.