Siguen las declaraciones y la toma de compromisos

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que durante su gestión se terminará la corrupción, y garantizó que él no terminará su sexenio ofreciendo perdón a los ciudadanos por ese tipo de actos ilegales del gobierno. López Obrador insistió en que su gobierno se abocará a mejorar las condiciones del país, y no a perseguir a políticos, porque no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados. Lo anterior a propósito de que Duarte, el de Chihuahua, podría ser extraditado y enfrentar procesos judiciales en libertad, según declaró ante el pleno del Senado el secretario de gobernación Alfonso Navarrete Prida, en la comparecencia por el sexto informe de Peña Nieto.



Andrés Manuel López Obrador pidió ayer jueves -según dijo, por única ocasión- ser parcial en sus opiniones sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y dijo que si se decide por la opción de Santa Lucía el país ahorrará 100 mil millones de pesos. Lo anterior deja claro que el presidente electo no registra que la pérdida por dejar tirado el nuevo aeropuerto se traga el ahorro de Santa Lucía y otro tanto más. Por favor que alguien le explique.



Abel Hibert Sánchez, asesor económico del presidente electo, dijo ayer que ojalá que la consulta salga y que el pueblo sea sabio y diga que Texcoco es la mejor opción. Reiteró que el aeropuerto será un foro de desarrollo y crecimiento para el país. La consulta se realizará en 538 municipios del país en un horario de 8:00 a 16:00 horas. La Fundación Rosenblueth, encargada del conteo de los votos, vaticinó una participación máxima de 500 mil ciudadanos.



PODER, un organismo dedicado a la rendición de cuentas en el sector empresarial, reveló que Slim, Quintana, Hank Rhon, Gerard y Vázquez Raña tienen el 51% de contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que ganaron esas concesiones al participar como consorcios, a través de las compañías Grupo Carso, ICA, Grupo Hermes, GIA+A y Grupo Empresarial Ángeles, estos nombres tienen más de la mitad de los trabajos de concesión para el proyecto.



Desde Durango, antier, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que los integrantes de su gabinete no tendrán asegurado el cargo por seis años, dijo que evaluará constantemente su desempeño y si no funcionan “vamos para afuera”, les advirtió. La rotación en su gabinete será desde el primer año, también el segundo y el tercero, dependiendo de la eficiencia de cada funcionario, incluidos los próximos titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, los cuales nombrará a finales de este mes.



Agregó que la costumbre de nombrar a los secretarios de Defensa y de Marina para seis años, ya no será sin condición, durarán seis años si hacen bien el trabajo, si no, vámonos pa´fuera, a los tres años; cambio a los dos o desde el primer año”, dijo.



Nymia Almeida, analista senior de Moody's, indicó que la propuesta del gobierno entrante de dejar de exportar petróleo, traería riesgos significativos para las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y para la calidad crediticia de México, ya que Pemex quedaría expuesta a mayor volatilidad del tipo de cambio, ya que sus ingresos por la venta de gasolinas serían en pesos mexicanos, mientras que 87 por ciento de su deuda (de 104 mil millones de dólares a junio de 2018), está denominada en dólares estadounidenses y otras monedas duras.