Corral ahora quiere poner de su gato a AMLO

La estrategia del gobernador es clara: que López Obrador asuma y le resuelva todos los problemas generados por el ineficiente gobierno estatal.



El gobernador Corral pensó y diseñó el recorte de personal en Gobierno junto con el presidente de la Coparmex. Ambos son buenos para prometer empleos, contratar trabajadores mal pagados y correrlos cuando se les da la gana. Los tiranos no hacen sus acciones solos. Siempre tienen al lado al beneficiario de sus acciones.



Pareciera que el recorte del 20 por ciento en toda la plantilla laboral del Gobierno del Estado, “no tiene pies ni cabeza, que se hizo al troche moche y que fue operada a ciegas por gente muy tonta”.



Al contrario, nos parece que es una estrategia bien meditada y está diseñada para golpear a López Obrador y catapultar a Corral como líder al ámbito nacional.



El Gobernador no sólo quiere subir al ring al Presidente López Obrador, a que le resuelva sus fracasos en los litigios personales, también quiere que le quite y endilgarle la presión social por el desempleo irresponsablemente ocasionado por su impericia e ineficiencia.



Recordemos que al Gobernador no le gusta trabajar y lo que le gusta es poner a otros a que le resuelvan los enredos que él genera y no sabe resolver.



Por ende, ahora quiere hacer su gato al Presidente López Obrador.



Y claro que la Coparmex, organismo empresarial panista por excelencia, le hace el juego de endilgar con enorme gusto a López obrador los problemas generados por el Gobernador en Chihuahua. Pues de que otra forma se puede interpretar el hecho de que Coparmex se alista en esta nueva aventura del Gobernador, a sabiendas de que no usó casi 5 mil millones de pesos en este año en detrimento de obras públicas en el Estado.



Claro que la Coparmex no sólo le sirve maliciosamente de tapadera a la ineficiencia al Gobernador, sino que intenta presionar con estas estrategias a López Obrador sobre la continuidad del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en lo cual están presionando a todo lo que da al Presidente, los dueños del país.



¿Pero, qué pasará si el Presidente López Obrador lo agarra en la maroma?



Sobre la patología individual de poner en la calle a miles de trabajadores que votaron por él para ser gobernador, y aun así los corrió de sus empleos, cabe avizorar la generación de una frustración social y familiar de incalculable repercusión.



Poner en crisis la unidad familiar, destruyendo, denigrando a las cabezas de la familia conlleva un sinfín de problemas sociales de todo tipo.



Con la irracional estrategia de recorte del 20 por ciento de trabajadores, soltaron al diablo, sólo para satisfacer extrañas patologías de frustración individual.



¿A qué gobernante en su sano juicio se le ocurre dejar sin empleo de golpe y porrazo a miles de padres de familia? Eso es desconocer a la familia como célula de la unidad social. Así de simple.



Alega el Gobernador en su favor, como justificante de su absurda “solución final” de la crisis económica de su gestión que el desempleo social que provocó “es una medida que va de la mano con el plan de austeridad de López Obrador”. El gobernador ni siquiera hace bizcos para mentir públicamente. Pues todos sabemos, menos él, ¡ajá!, que López Obrador le recorta salarios a las élites burocráticas y quiere aumentar el salario a los empleados de abajo; mientras que Javier Corral le quita el trabajo a los empleados más humildes y le sube el salario su séquito de amigos en el Gobierno.



Diferencia que nos anuncia quién es quién entre López Obrador y Javier Corral en el modo de tratar al pueblo.