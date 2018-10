En México, diariamente mueren 10 mujeres por cáncer de mama, ubicándose como la primera causa de muerte en el país, datos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México lo confirman, superando la media mundial, sigue prevaleciendo el mito de que realizarse una mastografía puede provocar cáncer de mama por la radiación de los Rayos X, obstaculizando el diagnóstico temprano.



Alfonso León del Río, investigador de la UNAM afirma que dicho aumento se debe, a que el cáncer de mama se presenta antes de los 50 años, cuando en promedio es a los 60 a nivel mundial; un factor para que surja antes de los 50 años es la obesidad y la vida sedentaria que producen alteraciones metabólicas y hormonales. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad, dijo: “No hay nada que sustituya a una mamografía, es una herramienta fundamental para el diagnóstico temprano, lamentablemente un buen número de mujeres no se hacen este estudio”.



Alejandro Zentella Dehesa, también investigador señaló que en el país, el 70% de las mujeres padecen sobrepeso u obesidad, lo que representa un gravísimo problema, en otras partes del mundo no existe un incremento “tan dramático” de obesidad en mujeres, esta condición complica el cáncer de mama.



El Día Mundial del Cáncer de Mama, se conmemora el 19 de octubre, fecha que tiene por objeto el visibilizar la enfermedad y concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana o precoz, detectarse a tiempo puede salvar vidas. Durante todo el mes de octubre instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones educativas, pacientes que luchan por superar la enfermedad, sobrevivientes, médicos, investigadores, oncólogos, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, familiares y amigos, redoblan esfuerzos para concientizar a través de campañas de prevención, talleres, conferencias y testimonios.



El cáncer de mama es una muerte silenciosa, en sus primeras etapas se manifiesta con la aparición de un tumor, el cual no duele, lamentablemente cuando los síntomas se agravan es porque el cancer está muy avanzado.



Esta fecha, tuvo su origen en Texas, Estados Unidos, cuando se realizó por primera vez la Carrera para la Cura en octubre de 1983, desde entonces, el evento se sigue realizando ahí y en otras partes del mundo, esta fue la primera actividad que salió a las calles a promover la consciencia sobre la detección oportuna del cáncer mamario. El lazo rosa que identifica a la lucha, fue reconocido durante una carrera deportiva en Nueva York, realizada en otoño de 1991, la idea se le atribuye a las representantes de la Fundación Susan G. Komen, quienes llevaban la banda en alusión a las víctimas de este tipo de cáncer.



En América Latina, es la segunda causa de muerte, se estima que cada año 2,9 millones de personas son diagnosticadas y 1,3 millones mueren por esta enfermedad. Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las muertes por cáncer se producen prematuramente en personas de 65 años o menos. De no tomarse medidas adicionales, se prevé que, para el año 2025, la carga del cáncer aumente a más de 4 millones de nuevos casos y 1,9 millones de muertes.



La Organización Mundial de Salud (OMS) señala que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, esta enfermedad no tiene fronteras, color, ideología, religión, estrato social, tiene incidencia en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Asegura que las estrategias de prevención impulsadas en los países desarrollados han reducido el número de muertes por esta enfermedad, a diferencia de los países de ingresos bajos y medios como México, donde el diagnóstico se hace en fases muy avanzadas.



Por ello, recomienda impulsar estrategias de detección precoz, así como el cribado basado en la exploración clínica de las mamas en zonas de demostración, el cribado mediante mamografía es muy costoso; la mayoría de los países en vías de desarrollo, no cuentan con infraestructura sanitaria de calidad y recursos suficientes para costear un programa a largo plazo.



Expertos señalan que la carga del cáncer se puede reducir mediante la implementación de estrategias basadas en la evidencia para su prevención, tamizaje, detección temprana, tratamiento y para mejorar el acceso a los cuidados paliativos. Se consideran factores de riesgo: embarazos tardíos, no amamantar, consumo de alcohol y tabaco, vida sedentaria, dietas altas en grasas, harinas procesadas y azucares refinados, sobrepeso, primera menstruación a temprana edad, uso indiscriminado de hormonas femeninas como estrógenos y progesterona para combatir la menopausia por tiempo mayor a 5 años.



Se estima que del 30 al 40 por ciento de los cánceres se pueden prevenir al reducir la exposición a estos factores de riesgo.



El miedo, la vergüenza, la desinformación y la desidia pueden causar la muerte, pueden arrebatarnos nuestras ilusiones, nuestros retos, nuestras ganas de vivir y compartir cada momento con nuestros hijos y seres queridos. Redoblemos esfuerzos, hombres y mujeres a la par, el objetivo es alentar y alertar a más mujeres para que se practiquen la autoexploración y sus chequeos médicos, todas sin excepción requerimos información, ninguna esta exenta de contraer el padecimiento. ¡Explórate, prevenir esta en tus manos! Sumemos Voces.



Les comparto parte de un poema que leí en un blog de interés:



“…No sientas pena por mí o por aquella mujer que hoy mira su cuerpo mutilado, mejor decir lo valiosa y fuerte que es. Todo cambia, pero no miro atrás, prefiero explorar aquello que me trae el presente, aunque de mi madre vea sus lágrimas caer”. AGR