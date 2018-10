Cuando dos tenientes del ejército se encuentran en una unidad militar, el mando lo ejerce el más antiguo, el que ascendió primero. Este principio rige en todos los ejércitos del mundo y viene de tiempos remotos.



Responde a criterios de respeto y subordinación al que primero obtuvo el grado. El General es el grado máximo de la jerarquía militar en el Ejército y Fuerza Aérea, y pueden ser brigadieres, de brigada o de división.



Sus equivalentes en la Marina son Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, respectivamente.



Los generales de División que compongan el grupo de susceptibles de ser designado secretario de la Defensa Nacional, parte del mismo principio: la antigüedad, luego, los méritos que consten en su hoja de servicios, académicos, capacidad analítica, discreto, templanza, prudencia y lealtad para con la patria, la institución y sus fines.



El Ejército Mexicano es laico, apolítico, pluriétnico y pluricultural. Es válida la figura de que es el pueblo uniformado.



Vale repetir que, a diferencia de West Point, la academia militar de los Estados Unidos de América, los alumnos son hijos de senadores, congresistas o acaudalados empresarios, por eso su secretario de Defensa es un civil que representa la economía de guerra, en México los alumnos en los planteles militares, futuros oficiales y clases, provienen de niveles socio económicos medios, medios bajos o bajos: empleados, campesinos, trabajadores, profesionistas, etc.



El militar lo es hasta su fallecimiento, aunque pase a situación de retiro. Es un profesional de la guerra. Ya escribí al respecto. Le toca defender la nación, las instituciones, más, cuando somos un país a cuya vista, nuestros recursos naturales, desde la invasión española en 1492 están los ojos del colonialismo y hoy del capitalismo globalizado, llamado neoliberalismo.



Esta confronta, porque lo es, entre defensa nacional, interior, que tiene muchas facetes, y ofensiva exterior, igual, disímil, se actualiza a la ciberfinanciera moderna, industrial y comercial, además de geopolítica occidental.



La alerta frente a esa ofensiva ha determinado el perfil de los secretarios de la Defensa Nacional, acorde con el proyecto de nación del presidente de la República. Han sido sexenios complicados para los militares, diría, desde la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.



Las recientes declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador cuestionando, de fondo, la misión del Ejército y su próximo destino, detonaron inquietudes, al retomar la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, ciudad de México.



El Movimiento del 68, tiene tantas aristas como espinas un cactus. Sin remedio reaparecen nombres de personajes políticos civiles y militares, opiniones, comentarios y vivencias. He opinado que, a contra punto de los propósitos del Movimiento, de pedir aperturas políticas, democráticas, a las resultas, el país giró a la derecha.



Uno de esos personajes es el general de División Marcelino García Barragán. Nació en el pueblo de Cuautitlán, Jal., egresó del Heroico Colegio Militar. A los 18 años de edad se incorporó a la Revolución Mexicana en la Brigada Juárez, aquí en el estado de Chihuahua. Villista, formó parte de la División del Norte. En 1915 se sumó al Constitucionalismo y luego combatió en la Guerra Cristera.



Como gobernador de Jalisco se unió a la precandidatura del Gral. Miguel Henríquez Guzmán contra la del Lic. Miguel Alemán Valdés, quien, como presidente, en comunión con el Congreso del Estado lo destituyó de su cargo de gobernador.



En 1950 dirigió la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) que lanzó la candidatura de Henríquez Guzmán a la presidencia de la República, misma que perdió frente a Adolfo Ruiz Cortínez.



Según las reseñas, Henríquez y García Barragán sostenían el liberalismo y el proyecto de justicia social de la Revolución, ampliar facultades al Congreso para controlar al presidente de la República, terminar con los monopolios, con el paternalismo del gobierno, ciudadanizar los órganos electorales y eliminar el burocratismo “… que ahoga la acción del trabajo y la iniciativa del ciudadano”.



Cundió la noticia de que los “henriquistas” se levantarían en armas, en cuyo movimiento participaba García Barragán, sin que la acción se llevara finalmente a cabo.



Pasó a retiro como general de División. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos lo reincorporó al Ejército, donde le asignaron varias zonas militares.



Para 1964, el general García Barragán era el divisionario más antiguo, de irreprochable nacionalismo revolucionario, honrado y laico a toda prueba. López Mateos sabía de esa situación y que, obvio, sería el secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).



Este personaje y trayectoria vienen a comentario para subrayar algunas observaciones de quienes votamos por López Obrador, en el sentido de si dispone de la información correcta de cuáles son las funciones del Ejército y la Marina, a menos que, como escribí en mi artículo del domingo pasado, el objetivo sea desarticularlas. Grave error.



Motiva a reflexión el dicho de López Obrador de crear la tan difundida Guardia Nacional, que agruparía a militares, marinos y policía federal, además de incorporar 50 mil jóvenes a esa Guardia.



50 mil hombres adicionales, literalmente son cinco divisiones con elevadísimo costo. 50 mil cascos, 50 mil camisolas, 50 mil pantalones, camisetas, 50 mil fusiles, 50 mil camas, 50 mil cobijas, 50 mil almohadas, 50 mil salarios diversos, según grados, 150 mil comidas diarias; súmele usted cuarteles e instalaciones; cómo quedarán encuadrados, quiénes les darán instrucción, y quiénes ejercerán el mando y formarán el Estado Mayor.



La propuesta presupone una metodología rigurosa, de la que no tenemos conocimiento, que diagnostique la disfuncionalidad orgánica de las Fuerzas Armadas; queda la imagen de ser una expresión desafortunada.



La cantidad de unidades, determinan el número de elementos, soldados, clases, oficiales, jefes y generales; no es arbitrario, se crean en proporción al crecimiento del país, protección de instalaciones estratégicas y un Plan de Defensa Nacional, o de auxilio a la población civil.



Por eso se actualizan todos los ejércitos, más, cuando surgen tensiones geopolíticas internacionales.



Aludo a este tema porque corre la versión de que en los proyectos de López Obrador está reducir el número de generales y coroneles, lo que me parece, junto a lo arriba indicado, lesiona derechos adquiridos por ascensos y recompensas conforme la ley respectiva.



Seguridad, certeza y confianza, en todos los aspectos, equivale a garantía para el crecimiento económico y fortaleza institucional, a pesar de los desvíos históricos en el cumplimiento de las leyes, por las élites políticas tradicionales, que han negado eficacia a los derechos.